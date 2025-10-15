México

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 15 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este miércoles en Ciudad de México.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 22 grados, la previsión de lluvia será del 10%, con una nubosidad del 36%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 10 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 20%, con una nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la CDMX

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la CDMX tendría un clima subtropical homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

Por lo general, el clima es cálido y templado en la CDMX y se mueve entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que nevó en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados registrada el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de MéxicoCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Así se ven los ensayos del elenco del 90’s Pop Tour a 10 días del doble concierto en el Auditorio Nacional

El evento musical será una nueva versión de la ya conocida ‘máquina del tiempo’, la cual se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Así se ven los ensayos

Litzy, integrante original, reacciona a las nuevas Jeans de Paty Sirvent y les da estos consejos: “Abusadas”

El regreso de la icónica agrupación pop bajo el mando de Paty Sirvent ha generado entusiasmo y polémica, mientras los fans esperan descubrir quiénes serán las nuevas voces que darán vida al legado musical de Jeans

Litzy, integrante original, reacciona a

Papás de Fede Dorcaz piden respeto y esperan justicia: “Déjenle el nombre bien limpio”

María Eugenia y Walter Dorcaz se pronunciaron ante el asesinato de su hijo en las calles de la Ciudad de México

Papás de Fede Dorcaz piden

El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

El filme que traerá nuevamente a ‘El Raptor’ de vuelta se estrenará este próximo jueves 16 de octubre

El Teléfono Negro 2: esta

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta mexicana muy sencilla de realizar

Este tradicional platillo nacional es fácil de preparar

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos con

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El Teléfono Negro 2: esta

El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

“Guerra de Suegras”: la comedia que causa sensación entre los usuarios de Disney+ México

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: comienza el primer Duelo de Nominación

Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

DEPORTES

México vs Ecuador: así fue

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el título norteamericano en Halloween Havoc con lucha estilo Día de Muertos

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha el segundo tiempo