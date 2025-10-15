México

Avala comisión de Diputados impuesto a los sueros orales, cigarros y bebidas azucaradas

La medida de los electrolitos solo aplicará a las bebidas que no cumplan con la fórmula recomendada por la OMS

Por Joshua Espinosa

La Comisión de Hacienda aprueba
La Comisión de Hacienda aprueba el paquete fiscal impulsado por el gobierno federal para recaudar 8,7 billones de pesos en 2026. Créditos: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

El Paquete Económico para 2026, que contempla nuevos impuestos a bebidas azucaradas, sueros orales, cigarrillos y videojuegos con contenido violento, avanzó este 14 de octubre tras recibir el respaldo mayoritario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. La propuesta, impulsada por el gobierno federal, busca alcanzar una recaudación total de 8.7 billones de pesos el próximo año, según los dictámenes aprobados en la sesión.

La votación logró que los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 fueran aprobados.

En el caso de la Ley Federal de Derechos, el CFF y la LIF, el resultado fue de 30 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, mientras que la reforma al IEPS obtuvo 31 votos a favor y 11 en contra.

El IEPS busca ampliar su
El IEPS busca ampliar su alcance a sueros orales no exentos por la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las modificaciones al IEPS representan un cambio sustancial en la política fiscal sobre productos considerados de alto impacto en la salud pública. Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que la nueva legislación no solo incrementa la tasa del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, sino que también amplía la base gravable para incluir sueros orales que contengan sustancias distintas a las especificadas por la ley.

Altamirano detalló que quedarán exentos del IEPS aquellos sueros orales que incluyan “todas y cada una de las siguientes substancias: glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico”, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda al Congreso propuso un aumento casi al doble en la cuota específica del IEPS para bebidas azucaradas, pasando de 1.6451 pesos por litro en 2025 a 3.0818 pesos en 2026.

El impuesto a cigarrillos aumenta
El impuesto a cigarrillos aumenta de 160% a 200%, con cuotas progresivas hasta 2030. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Hacienda justificó este incremento como una medida para reducir el consumo de refrescos, debido al impacto fiscal que generan las enfermedades asociadas a su ingesta en el sistema de salud pública. Durante el proceso legislativo, los diputados decidieron incluir también a los sueros orales comercializados en tiendas de conveniencia, especialmente aquellos que no cuentan con sellos sobre su contenido de azúcar.

En el caso de los productos de tabaco, la reforma eleva la tasa del impuesto a cigarrillos de 160% a 200%, y para puros y otros productos similares labrados hechos a mano, de 30.4 % a 32 %. Esto se traducirá en una cuota de 0.8516 pesos por cigarrillo en 2026, con incrementos progresivos hasta superar un peso por unidad en 2030.

Respecto a los videojuegos, se estableció una cuota del 8 % para aquellos títulos con contenido violento. Además, el impuesto se aplicará también a las plataformas que permitan el acceso a este tipo de productos.

Esta aprobación de las medidas del Paquete Económico por la Comisión de Hacienda y Crédito Público pasará a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre para ser discutida en el pleno y, de ser ese el caso, aprobada y volverse ley.

