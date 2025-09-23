México

¿Qué es el IPES, impuesto que podría aumentar los precios de cigarros, refrescos y videojuegos?

La reforma fiscal establecería una tasa del 8% para la venta de juegos de consola físicos y digitales

Por Joshua Espinosa

Guardar
El IEPS es un impuesto
El IEPS es un impuesto indirecto que grava productos nocivos para la salud y el medio ambiente en México. (Foto: Infobae)

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representa uno de los mecanismos más relevantes dentro de la política fiscal mexicana para gravar el consumo de productos considerados nocivos para la salud o el medio ambiente, además de ciertos servicios y combustibles. Este tributo recae de manera indirecta sobre los consumidores finales, ya que quien lo reporta y traslada al fisco es la empresa que produce, vende o importa dichos bienes, tal como especifica información del Gobierno de México.

La función del IEPS no sólo obedece a un interés recaudatorio, sino que busca desincentivar prácticas y consumos que generan elevados costos sociales y económicos, como enfermedades crónicas derivadas de la ingesta de azúcares o el consumo de tabaco.

El esquema de aplicación del IEPS cubre una amplia variedad de productos y servicios que, por su naturaleza, resultan prioritarios para la administración tributaria. Este gravamen afecta a mercancías como bebidas alcohólicas, cervezas, tabacos labrados (cigarros y puros), refrescos, comida chatarra (botanas, dulces, chocolates, helados), bebidas energéticas, gasolina y diésel, así como a actividades relacionadas con juegos de apuesta y sorteos.

El impuesto a refrescos y
El impuesto a refrescos y bebidas azucaradas casi se duplicaría, pasando de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Empresas o personas físicas que vendan, importen o fabriquen alguno de estos productos o servicios deben cumplir con obligaciones específicas como la contabilidad del IEPS, la expedición de comprobantes fiscales digitales y la declaración periódica ante la autoridad tributaria.

Con el Paquete Económico 2026, entregado en septiembre a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se anticipan reformas relevantes que podrían tener un impacto directo en el bolsillo del consumidor mexicano. La propuesta del Ejecutivo plantea un incremento del IEPS, principalmente sobre el consumo de tabaco, bebidas azucaradas y ciertos productos digitales y de entretenimiento.

En el caso de los productos de tabaco, la tasa del IEPS subiría del 160% actual al 200% sobre el precio base, cifra a la que se suma una cuota fija por cigarro adquirido. Para 2026, la cuota por cada rollo ascenderá a 0.8516 pesos, lo que representa un aumento de poco más de 20 centavos comparado con el monto vigente de este año. 

Las actividades de apuestas y
Las actividades de apuestas y sorteos tendrían un aumento del IEPS del 30% al 50%. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aumento relevante recaería en los refrescos y bebidas con azúcares o edulcorantes añadidos, donde la cuota por litro pasaría de 1.6451 a 3.0818 pesos, prácticamente duplicando el impuesto vigente. Esta medida abarcaría tanto productos regulares como light, polvos, jarabes y preparados para diluir, sean de origen industrial o artesanal. La razón detrás de este incremento es captar recursos adicionales para programas de salud pública y prevención de enfermedades asociadas a la mala alimentación.

La reforma propuesta también incluye la extensión del IEPS a la venta de videojuegos que contengan contenidos violentos o para adultos, fijando una tasa del 8% tanto para compras físicas como digitales y para el contenido adicional dentro de estos productos. Al mismo tiempo, el impuesto sobre actividades de apuestas y sorteos se incrementaría del 30% al 50%, abarcando tanto modalidades presenciales como digitales.

Temas Relacionados

IEPSTabacoRefrescosBebidas azucaradasVideojuegosImpuestosApuestasmexico-noticias

Más Noticias

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 22 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: todos los resultados ganadores

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Tren Suburbano reembolsará viaje a usuarios y les otorgará una bonificación: quiénes y cómo pueden solicitarlo

Pasajeros reportaron retrasos en el servicio de este medio de transporte público que va de Buenavista a Cuautitlán, lo que ocasionó aglomeraciones de personas

Tren Suburbano reembolsará viaje a

Oficinas de Mi Beca para Empezar cerrarán temporalmente: ¿Afectará el registro para nuevos beneficiarios?

El proceso de inscripción de este programa social se lleva a cabo del lunes 1 al martes 30 de septiembre

Oficinas de Mi Beca para

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan los últimos mensajes que

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025