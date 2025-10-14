México

“¿Qué aporta a la sociedad?“: Mar de Regil desconoce a Marianne Gonzaga como influencer

La hija de la actriz que da vida a Rosario Tijeras fue contundente con su opinión

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

Marianne Gonzaga vuelve a ser centro de atención mediática, pero no todos están dispuestos a otorgarle el título de “influencer”.

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil y reconocida por su contenido de estilo de vida compartió en sus cuentas su opinión sobre la joven que agredió a Valentina Gilabert, generando debate entre sus seguidores.

¿Qué dijo Mar de Regil sobre Marianne?

En sus declaraciones en redes sociales, Mar de Regil puntualizó su criterio sobre qué significa realmente ser un influencer y cuestionó la relevancia de Marianne:

“Marianne Gonzaga no es influencer, güey. ¿Qué es influencer para ti? Una influencer es alguien que influye en algo a la sociedad. No hay influencia digital, eso es influir en el público que te sigue”, sentenció.

Mar de Regil se disfrazó
Mar de Regil se disfrazó de cenicienta y dedicó un mensaje a quienes la criticaron por 'despreciar' el Día de Muertos. Credito:IG@marderegil._

Asimismo, la joven ahondó que en todo caso la categoría en la que entraría Marianne sería otra.

“Puede ser una creadora de contenido, y entonces, ¡ay!, güey, ella es de moda, ella es de tal. Pero que le digan a una niña que niña del caso de que es influencer, ¿en qué influye, güey? ¿En qué aporta a la sociedad?”.

Mar enfatizó que su propia intención al generar contenido es positiva y educativa:

“Siento que yo intento de influir en una manera diferente, recomendándoles lo que leo, del por qué lo leo, que aprendí haciéndolo, ir a comer sola, amarte, que tu compañía sea lo más bonito que tienes”, comentó y añadió:

La influencer volvió a tener
La influencer volvió a tener presencia en TikTok tras obtener su libertad. Créditos: Instagram/@marianne_rc

“Siento que puedo influir en eso un poquito en la gente y me gusta porque siento que en esta sociedad si tienes la oportunidad de tener un canal como esto, donde la gente te escuche, hay que aprovecharlo en positivo”.

Con estas declaraciones, Mar de Regil deja claro que considera que la etiqueta de influencer conlleva responsabilidad social, algo que a su juicio Marianne no estaría cumpliendo.

Reacciones de usuarios en TikTok: “Mar solo dijo verdades”

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y muchos respaldaron la postura de la actriz:

(Captura Tk: marderegil)
(Captura Tk: marderegil)
  • “Mar solo dijo verdades”
  • “Me sorprende y me preocupa la gente que sigue defendiendo a Marianne jaja, hasta se atacaron con Mar”
  • “Mar podrá ser meme por vender sus pinturas a precios estratosféricos, pero siempre se tira unos datos bien duros en cuanto a la vida de adulto se trata”

