Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Por Joshua Espinosa,Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

    21:46 hsHoy

    Línea 7 del Metrobús no ofrece servicio de las estaciones Hidalgo a Amejac. La ruta Alameda Tacubaya a París y Glorieta de Cuitláhuac, solo llega a París.

    20:44 hsHoy

    Línea 4 Ruta Sur del Metrobús cierra parcialmente debido a manifestaciones. No hay servicio de la estación Pino Suárez a San Lázaro.

    20:39 hsHoy

    Cierre de la estación Tepito de la línea B por cuestiones de seguridad afuera de los andenes. Se sugieren vías alternas como Lagunilla y Morelos.

    12:59 hsHoy

    Metro CDMX

    Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
    12:57 hsHoy

    Metro CDMX

    Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 14 de octubre

    Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

    Por Omar López

    Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

    El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

    11:10 hsHoy

    El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 14 de octubre.

