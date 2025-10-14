Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de octubre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 14 de octubre.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Cierre de la estación Tepito de la línea B por cuestiones de seguridad afuera de los andenes. Se sugieren vías alternas como Lagunilla y Morelos.

Línea 4 Ruta Sur del Metrobús cierra parcialmente debido a manifestaciones. No hay servicio de la estación Pino Suárez a San Lázaro.

Línea 7 del Metrobús no ofrece servicio de las estaciones Hidalgo a Amejac. La ruta Alameda Tacubaya a París y Glorieta de Cuitláhuac, solo llega a París.

Últimas noticias

Huelga en el SAT: qué pasará si tengo una cita para realizar trámites El organismo fiscal informó que la atención al público se mantuvo en casi todas sus instalaciones

Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán Clara Brugada explicó que el proyecto se pondrá a prueba en la renovada línea rosa

La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés Minuto a minuto de lo que sucede en el reality show

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 14 de octubre Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre