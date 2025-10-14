Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de octubre

Línea 7 del Metrobús no ofrece servicio de las estaciones Hidalgo a Amejac. La ruta Alameda Tacubaya a París y Glorieta de Cuitláhuac, solo llega a París.
Línea 4 Ruta Sur del Metrobús cierra parcialmente debido a manifestaciones. No hay servicio de la estación Pino Suárez a San Lázaro.
Cierre de la estación Tepito de la línea B por cuestiones de seguridad afuera de los andenes. Se sugieren vías alternas como Lagunilla y Morelos.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 14 de octubre.