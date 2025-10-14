México

La Granja VIP: Quién es el capataz de la primera semana

En medio de tensiones se llevó a cabo la primer prueba en el reality

Por Cinthia Salvador

En medio de tensiones se llevó a cabo la primer prueba en el reality. (TV Azteca)

Durante el lunes 13 de octubre, La Granja VIP, presentó su primer episodio donde se vivió uno de los momentos más esperados por la audiencia: la designación del primer Capataz en el reality show. La producción de TV Azteca propuso un formato competitivo marcado por desafíos desde el inicio, lo que proporcionó a sus concursantes la oportunidad de ganar poder estratégico en el juego.

Fue entonces que el puesto de Capataz se definió tras una prueba inicial que enfrentó a los participantes en una actividad destinada a evaluar su destreza física y mental. El primer reto consistió en buscar manzanas de distintos colores para después pasarlas por un tablero que tenía un laberinto. El objetivo era que las manzanas llegaran a la salida de dicho sitio. Los concursantes recibieron instrucciones precisas a fin de cumplir con la tarea bajo un tiempo limitado, agregando presión para mostrar eficacia en la organización y ejecución.

La actuación destacada de Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Jawy y Sergio Mayer Mori, los llevaron a enfrentarse a un segundo reto para luchar por ser el primer Capataz de La Granja VIP. Siendo Mayer Mori quien se llevó el triunfo.

La prueba por el liderazgo
La prueba por el liderazgo semanal se desarrolló en una alberca de lodo y tableros con laberintos. (Captura de pantalla YouTube)

Cabe señalar que el rol de Capataz implica responsabilidades específicas dentro de la dinámica del programa, como organizar tareas, coordinar la convivencia diaria y tomar decisiones relevantes que pueden impactar las jornadas de los participantes. No obstante, este liderazgo temporal es central para el desarrollo de los episodios, dado que otorga poder de decisión en situaciones de conflicto y privilegios puntuales dentro del rancho.

Junto al anuncio del liderazgo de Sergio Mayer Mori, la lista de participantes de La Granja VIP acaparó la atención de los seguidores del formato, ansiosos por observar las estrategias y alianzas que se forjen en siguientes emisiones.

En esta ocasión es importante señalar que solo pudieron participar 12 granjeros dejando fuera a los 4 peones (Alfredo Adame, La Bea, Manola Díez y Teo). Por otro lado, en pleno concurso Eleazar Gómez, fue descalificado tras descubrirse que hizo trampa en la dinámica. Ya que la producción se dio cuenta en tiepo real de ciertas irregularidades en el desempeño del actor. Po su parte, el resto de sus compañeros reaccionaron sumamente sorprendidos por lo sucedido y muchos otros con algo de molestia.

Sergio Mayer Mori es el
Sergio Mayer Mori es el Capataz de la primera semana en el reality show. (La Franja VIP)

Ellos son los participantes de La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Sandra Itzel
  5. Alberto del Río “El Patrón”
  6. César Doroteo “Teo”
  7. Manola Díez
  8. Kike Mayagoitia
  9. Carolina Ross
  10. Lis Vega
  11. Omahi
  12. Eleazar Gómez
  13. La Bea
  14. Sergio Mayer Mori
  15. Fabiola Campomanes
  16. Lola Cortés

