La Granja VIP: los mejores memes del ‘descuido’ de Sergio Mayer Mori en su primera noche como capataz

Sergio Mayer Mori se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras convertirse en el primer capataz de La Granja VIP.

Y es que en un momento de soledad y tranquilidad en la suite del capataz, olvidó que había cámaras en la habitación, se quitó toda la ropa y disfrutó de un baño en tina con algunos aperitivos.

El famoso hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se ha convertido en el nuevo favorito del público mexicano Crédito: TV Azteca

Mientras descansaba y pensaba en todas las actividades que tenía que hacer en su primer día como líder de La Granja, utilizó un pie para mover la perilla de la tina e inesperadamente mostró sus partes íntimas a la cámara.

Las imágenes de Sergio Mayer Mori sin ropa generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos fanáticos del reality show señalaron el atrevimiento del joven, otros discutieron las posibles implicaciones regulatorias y disciplinarias que esta acción podría acarrear para él dentro de la competencia.

Otros tantos hicieron memes de ‘descuidos Venga la Alegría’, una frase que ha ganado popularidad en los últimos años en redes sociales porque hace referencia a los supuestos incidentes de conductoras y conductores de dicha empresa en transmisiones en vivo.

¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en Disney+?

Descarga la aplicación Disney+ en un dispositivo inteligente o accede desde la página web disneyplus.com. Suscríbete con un correo electrónico y paga la mensualidad correspondiente. Hay planes desde los 149 pesos hasta los 319 pesos al mes; también existen planes anuales. Abre el buscador dentro de la aplicación y busca La Granja VIP 24/7. El buscador te mostrará las cámaras disponibles de la transmisión en vivo. Selecciona la cámara 1 o la cámara 2 y listo, podrás ver la transmisión en vivo de La Granja VIP.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos maneras para votar: por el sitio web oficial del reality show o por medio de una aplicación.

Cómo votar desde la página web oficial

Busca la página: lagranjavip.tv/vota Selecciona a tu granjero o granjera favorita Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.

Cómo votar desde la APP TV Azteca EN VIVO

Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play) Ingresa la sección La Granja VIP. Selecciona a tu granjero o granjera favorita. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o usar todos para apoyar a un solo participante.