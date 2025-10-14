México

Vive Latino 2026: Maldita Vecindad, Lenny Kravitz, Fobia y más en el cartel completo

El festival de rock y otros géneros ya emociona a sus posibles asistentes

Por Mariana L. Martínez

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México. El cartel oficial ya emociona a los asistentes y los organizadores lo revelaron completo.

Cartel completo Vive Latino 2026

  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Love of Lesbian
  • Airbag
  • Alcalá Norte
  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Carlos Sadness
  • Chetes
  • Conociendo Rusia
  • Cuco
  • Cypress Hill
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Dubloza Kolektiv
  • Dread Mar I
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Enanitos Verdes
  • Erin Memento
  • Enjambre
  • Filtro
  • Fobia
  • Hello Seahorse!
  • Illya Kuryaki and the Valderramas
  • Hermanos Gutiérrez
  • Ke Personajes
  • Juanes
  • Ladrones
  • John Fogerty
  • Lenny Kravitz
  • Ladrones
  • Liran Roll
  • Los amigos invisibles
  • Los Látigos
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Madre Perla
  • Malcriada
  • Maldita Vecindad
  • Marco Mares
  • Margaritas Podridas
  • Mc Davo
  • Meridian Brothers
  • Moenia
  • Monobloc
  • Moby (Dj Set)
  • Música Pa’ Mandar a volar vol. 2
  • Nacho Vegas
  • Natta
  • Orqueska
  • Percance
  • Planta Industrial
  • Reyna Tropical
  • Rigoberta Bandini
  • Rusowsky
  • Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
  • Santa Sabina
  • The Smashing Pumpkins
  • Tom Morello
  • The Mars Volta
  • Triciclo Circus Band
  • Trueno
  • White Lies

La venta de boletos se hará a través de Ticketmaster a partir del 18 de octubre; sin embargo, los clientes de Banamex podrán acceder de manera anticipada un día antes.

