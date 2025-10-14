Vive Latino 2026: Maldita Vecindad, Lenny Kravitz, Fobia y más en el cartel completo

(CUARTOSCURO)

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México. El cartel oficial ya emociona a los asistentes y los organizadores lo revelaron completo.

Cartel completo Vive Latino 2026

Los Fabulosos Cadillacs

Love of Lesbian

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubloza Kolektiv

Dread Mar I

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and the Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke Personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravitz

Liran Roll

Los amigos invisibles

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby (Dj Set)

Música Pa’ Mandar a volar vol. 2

Nacho Vegas

Natta

Orqueska

Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

La venta de boletos se hará a través de Ticketmaster a partir del 18 de octubre; sin embargo, los clientes de Banamex podrán acceder de manera anticipada un día antes.