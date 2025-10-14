Vive Latino 2026: Maldita Vecindad, Lenny Kravitz, Fobia y más en el cartel completo

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México. El cartel oficial ya emociona a los asistentes y los organizadores lo revelaron completo.
Cartel completo Vive Latino 2026
- Los Fabulosos Cadillacs
- Love of Lesbian
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubloza Kolektiv
- Dread Mar I
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and the Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Ke Personajes
- Juanes
- John Fogerty
- Lenny Kravitz
- Liran Roll
- Los amigos invisibles
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Madre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloc
- Moby (Dj Set)
- Música Pa’ Mandar a volar vol. 2
- Nacho Vegas
- Natta
- Orqueska
- Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies
La venta de boletos se hará a través de Ticketmaster a partir del 18 de octubre; sin embargo, los clientes de Banamex podrán acceder de manera anticipada un día antes.
