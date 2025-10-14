Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple México

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

El tema de Fuerza Regida se mantiene en primer lugar.

2. Orula

Victor Mendivil

En segundo lugar, continúa Orula de Victor Mendivil.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada ANSIEDAD, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

La melodía de Natanael Cano y Gabito Ballesteros va en descenso: ya llega al sexto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. PIÉNSALO

Junior H

Lo más nuevo de Junior H, PIÉNSALO, entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que Por Esos Ojos debuta en el ranking directamente en la octava posición.

9. EXCESOS

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. EXCESOS entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. gervonta

Peso Pluma

gervonta se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Peso Pluma está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.