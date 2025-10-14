Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

Los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40″ y “Z-42″, respectivamente, comparecieron este martes 14 de octubre ante el juez Trevor McFadden en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., Estados Unidos.
Durante la audiencia de seguimiento como parte de la acusación en su contra por desempeñarse como líderes de Los Zetas, organización criminal que comenzó como brazo armado del Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas Guillén.
*Información en desarrollo...
Más Noticias
Huelga en el SAT: qué pasará si tengo una cita para realizar trámites
El organismo fiscal informó que la atención al público se mantuvo en casi todas sus instalaciones
Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán
Clara Brugada explicó que el proyecto se pondrá a prueba en la renovada línea rosa
La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés
Minuto a minuto de lo que sucede en el reality show
¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 14 de octubre
Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre
El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 14 de octubre con baja de 0,43%
Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales
MÁS NOTICIAS