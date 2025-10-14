México

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

El Z-40 y el Z-42 se podrían enfrentar a la cadena perpetua

Por Ale Huitron

Los hermanos Treviño Morales son
Los hermanos Treviño Morales son identificados como los líderes de Los Zetas Fotos: Reuters / X @LetiCalderonR

Los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40″ y “Z-42″, respectivamente, comparecieron este martes 14 de octubre ante el juez Trevor McFadden en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., Estados Unidos.

Durante la audiencia de seguimiento como parte de la acusación en su contra por desempeñarse como líderes de Los Zetas, organización criminal que comenzó como brazo armado del Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas Guillén.

*Información en desarrollo...

