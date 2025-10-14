Captan pelea de policías de SSC con vendedores ambulantes en el Zócalo de CDMX

En redes sociales circuló un video donde se aprecia la pelea de los elementos policiacos con vendedores ambulantes. (X/@EnBusquedaCDMX)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y vendedores ambulantes pelearon en calles de la capital del país.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 13 de octubre, de acuerdo a un video, el cual circuló y se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con lo observado en el material difundido en sus redes sociales oficiales, se puede ver a los vendedores ambulantes aventar alimentos y su diferente mercancía a los elementos policiacos.

Aparentemente, los elementos de la SSC se acercaron para retirar a los comerciantes, los cuales estaban instalados cerca de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, lugar donde se desarrolla y lleva a cabo la Feria del Libro en este sitio de la Plaza de la Constitución.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 12 de octubre, mientras se llevaba a cabo la Feria del Libro en el Zócalo capitalino. (X/@EnBusquedaCDMX)

Una vez que intentaron retirar a los vendedores ambulantes del lugar, comenzó la pelea. Se trataba de un grupo de comerciantes que vendían elotes, por lo que comenzaron a arrojarles los alimentos a los elementos policiacos.

En el lugar había decenas de personas, ya que estaba el evento cultural en desarrollo, las mismas que comenzaron a grabar los hechos.

De igual manera, también estaban presentes decenas de elementos de la SSC, quienes intentaron controlar la situación. Se podía observar a los vendedores ambulantes que tiraron su mercancía al piso, cuando se resistieron a ser retirados del lugar.

La pelea duró alrededor de cinco minutos, señalan testigos del lugar. ( X/@EnBusquedaCDMX)

Gobierno de CDMX no se ha pronunciado por los hechos

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México o de la SSC no se ha pronunciado por los hechos para explicar qué fue lo que en realidad sucedió sobre el video que circuló en redes sociales, donde se aprecia a los elementos policiacos pelear con los vendedores ambulantes.

Cabe destacar que este acontecimiento no interrumpió las actividades ni realización de la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, la cual arrancó el pasado viernes 10 de octubre.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio su primer informe el pasado domingo 12 de octubre. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Asimismo, no se sabe si hubo personas detenidas por los hechos o si alguno de los elementos policiacos como de los propios comerciantes resultaron heridos.

De igual manera, tampoco ha hablado al respecto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre la pelea de vendedores ambulantes y elementos de la SSC.

Cabe destacar que el pasado domingo 12 de octubre por la mañana en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo el primer informe de la mandataria capitalina, recinto ubicado en el Centro Histórico de la capital.