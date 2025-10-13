México

Venta de animales en el mercado Sonora quedará prohibida antes de 2026, anuncia alcaldesa de Venustiano Carranza

Aproximadamente 80 locatarios deberán modificar su actividad comercial antes de fin de año

Por Merary Nuñez

Guardar
El fallo del Tribunal de
El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa responde a demandas de organizaciones animalistas y ambientalistas.|CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobae México

A partir de enero, la venta de animales en el Mercado de Sonora deberá cesar, según lo anunció la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra. La funcionaria indicó que los locatarios tienen hasta el cierre de este año para modificar su actividad comercial, de lo contrario, sus locales serán clausurados y perderán los derechos adquiridos.

La medida responde a un fallo judicial favorable a organizaciones que se oponen a la venta de animales en este centro de abasto, la cual fue emitida hace seis meses por el Tribunal de Justicia Administrativa local, que ordena la prohibición de la venta de animales en el mercado.

Parra detalló que aproximadamente 80 locatarios se dedican a esta actividad y que 10 de ellos ya han cambiado de giro. “Lo que les estamos pidiendo es que ya para enero no se vendan animales en este mercado”, afirmó la edil.

El proceso cuenta con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Agencia de Atención Animal (Agatan). Algunos comerciantes han manifestado su intención de ampararse contra la resolución, aunque deberán acatarla mientras se resuelve su situación legal.

En contra de la venta de animales

El contingente saldrá del Mercado
El contingente saldrá del Mercado de Sonora rumbo al Zócalo. Foto: (Redes sociales)

A lo largo de los años organizaciones animalistas y medios de comunicación han documentado la venta de animales en los pasillos del mercado Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza a pesar de que uno de los sellos particulares del gobierno de Clara Brugada es el del “gobierno animalista”.

En este contexto, las demandas de organizaciones defensoras de derechos animales como Animanaturalis (organizó una recolección de firmas para que Brugada finalizará el maltrato animal que hay en la Venustiano Caranza) han aumentado las demandas para que se erradique la venta de animales en el mercado.

Asimismo, el pasado domingo 5 de octubre escatistas y ambientalistas realizaron una marcha para exigir el cumplimiento de sentencias federales emitidas desde 2018, que buscan prohibir la venta de animales exóticos y clausurar los locales que la practican. Además, solicitaron que la PAOT y la Brigada de Vigilancia Animal puedan intervenir sin requerir una orden previa de la FGJCDMX.

Por su parte, locatarios del Mercado de Sonora han organizado protestas en rechazo a una iniciativa de ley que se discute en el Congreso y que plantea prohibir la exhibición de animales para su venta.

Temas Relacionados

Congreso de la CDMXMercado SonoraVenta de animalesCDMXEvelyn Parramexico-noticias

Más Noticias

Ricardo Monreal tacha de “politiquería” críticas por desaparición de Fonden: existe fideicomiso de 19 mil millones

El diputado de Morena adelantó que buscará que legisladores cooperen con una cuota a los acopios para solidarizarse con las personas damnificadas

Ricardo Monreal tacha de “politiquería”

Valor de cierre del dólar en México este 13 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Agentes de seguridad acudieron a Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

¿Qué son los chales, ingrediente de suma importancia en la cocina mexicana?

Estos pequeños trozos dorados de chicharrón ofrecen una experiencia única de sabor y tradición en la gastronomía nacional

¿Qué son los chales, ingrediente

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este martes

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula Valle de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

DEPORTES

Critican a Chaco Giménez por

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial