Asesino del abogado David Cohen cobraría 30 mil pesos tras el ataque; un cómplice lo acompañaba

(Jovani Pérez/Infobae)

El joven detenido tras asesinar al abogado David Cohen en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en el centro de la Ciudad de México, iba a cobrar 30 mil pesos por el crimen, y dijo desconocer las razones por las que lo querían asesinar.

Así lo dio a conocer el periodista de nota roja Carlos Jiménez, conocido como C4, por medio de sus redes sociales.

En una publicación realizada en X, Jiménez aseguró que al joven detenido de 18 años de edad, identificado como Héctor Hernández, le habían prometido 30 mil pesos por asesinar al abogado, y que tenía un cómplice.

Al joven le habrían asegurado que le pagarían luego de cometer el crimen y su cómplice fue quien le dio el arma con la que cometió el asesinato.

“Le prometieron $30 mil por matar al abogado Cohen; eran 2 atacantes. Héctor Hdz confesó que acordaron pagarles después del crimen. Según él, su cómplice le dio esta arma, pero no sabe por qué querían asesinarlo. Un @PDI_FGJCDMX lo baleo. Cohen murió hoy a las 00:02. @FiscaliaCDMX indaga”, se lee en la publicación.

(X @c4jimenez)

Asesinato de abogado David Cohen

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien fue baleado cuando se encontraba a las afueras de las instalaciones de la conocida como Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, en la CDMX.

Luego de una serie de imprecisiones y versiones extraoficiales no confirmadas, la fiscalía capitalina señaló que el abogado perdió la vida a pesar de haber recibido atención médica privada en la capital mexicana. El organo de justicia detalló que fue en los primeros minutos de este martes 14 de octubre que Cohen perdió la vida.

Aunado a ello, se especificó que el representante legal y cercano a figuras como Sebastián Rulli o Billi Álvarez murió por una serie de disparos que recibió por parte de un joven de tan solo 18 años de edad.

“De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”, se explicó.

Las investigaciones por este atentado seguirán luego de que el atacante permanezca hospitalizado y bajo custodia.

El posible atacante, identificado como Héctor "N", fue detenido. (Redes sociales)

Así ocurrió el ataque contra el abogado David Cohen

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC-CDMX), los hechos ocurrieron en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, específicamente en las inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard. El asesino se aproximo al abogado y le disparó a corta distancia.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por el lugar intervino de inmediato y repelió la agresión. El atacante fue detenido bajo custodia policial y trasladado a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras del edificio manchadas de sangre y a personal de Protección Civil atendiendo al abogado. En una de las grabaciones se escucha a un testigo decir que la víctima era un abogado por el traje que vestía. La zona fue acordonada y las autoridades aseguraron una motocicleta y el arma de fuego con la que se cometió el crimen.

Cámaras de vigilancia de la zona son analizadas para esclarecer los móviles del atentado, que según los primeros indicios, fue un ataque directo.