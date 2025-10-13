Tras pedir trabajo en redes, ‘el profesor Virolo’ de Cero en Conducta conducirá nuevo programa internacional

“Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”, indicó el actor. (David Villalpando, Facebook)

El reciente anuncio de David Villalpando sobre su participación en el programa Tengo talento, mucho talento KIDS ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran el regreso del actor a la televisión tras un periodo de menor visibilidad en la pantalla nacional.

La noticia se conoció luego de que el propio Villalpando, recordado por su papel como el “profesor Virolo” en Cero en conducta, publicara en sus redes sociales un video de casting en el que manifestaba abiertamente su interés por nuevas oportunidades laborales en el medio artístico.

David Villalpando recurrió a redes sociales para pedir trabajo como actor. Crédito: David Villalpando, Facebook

La publicación de este video, en la que Villalpando expresó: “Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”, se viralizó rápidamente y recibió una respuesta mayoritariamente positiva.

Villalpando busca nuevas oportunidades laborales tras menor visibilidad en la pantalla nacional (Instagram/@villalpandotv)

Los comentarios de sus seguidores y colegas destacaron su talento y la necesidad de que se le abrieran nuevas puertas en la industria. La imagen que acompañó el mensaje mostraba al actor en un foro promocionando el programa Tengo talento, mucho talento KIDS, transmitido por Estrella TV, cadena de televisión abierta mexicana-estadounidense.

“Este 15 de octubre se estrena la nueva temporada de Tengo Talento Mucho Talento KIDS en Estrella TV! Pónganse truchas”, escribió.

Aunque no se precisó su rol, sí se confirmó su integración al proyecto, lo que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo en redes sociales.

El actor, recordado como el 'profesor Virolo', se integra al programa de Estrella TV (FB)

La carrera de David Villalpando se consolidó en la década de los noventa, cuando alcanzó notoriedad en los programas de comedia liderados por Jorge Ortiz de Pinedo. Su interpretación del profesor Patiño, conocido como el “Virolo”, en Cero en conducta y posteriormente en La escuelita VIP, lo convirtió en una figura recurrente de la televisión mexicana.

El personaje, caracterizado por su humor y frases distintivas, trascendió la pantalla y permitió a Villalpando incursionar en el teatro y en la conducción de distintos formatos de entretenimiento.

Participó en 'Cero en conducta' y 'La escuelita VIP' (Televisa)

Más allá de su papel emblemático, Villalpando participó en otras producciones como La casa de la risa y Se vale, donde demostró su versatilidad tanto en la actuación como en la comedia.

Tras el cierre de los programas centrados en la “escuelita”, su presencia en la televisión nacional disminuyó, aunque continuó vinculado al medio como guionista y supervisor de contenidos, además de colaborar en diversos proyectos televisivos.

En 2013, Villalpando decidió mudarse a Estados Unidos para integrarse a Estrella TV. Allí participó en El show de Lagrimita y Costel y, posteriormente, en Noches con Platanito, un talkshow en el que permaneció durante siete años.

Esta etapa representó un periodo de estabilidad profesional en el extranjero, hasta que la emisión concluyó en enero de 2020. Tras el final del programa, el actor regresó a México y amplió su experiencia en producción y dirección al sumarse al elenco de Una familia de diez, donde colaboró tanto en la actuación como en el desarrollo creativo del programa.

El actor consolidó su carrera en la comedia mexicana junto a Jorge Ortiz de Pinedo (David Villalpando, Facebook)

Recientemente, Villalpando anunció el estreno de una nueva temporada de Una familia de diez, coincidiendo con la publicación de su video de casting y su mensaje de búsqueda laboral. Este hecho reavivó el interés en su trayectoria y en la vigencia de su personaje, el “profesor Virolo”.

La respuesta del público ante su iniciativa en redes sociales fue favorable, con numerosos mensajes que subrayaron su talento y la importancia de que figuras consolidadas como él continúen activas en la industria.

El caso de David Villalpando ilustra la realidad de muchos artistas con carreras consolidadas que, ante los cambios en la industria, exploran activamente nuevas opciones para mantenerse vigentes y seguir aportando a la escena del entretenimiento.