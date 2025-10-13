México

Sheinbaum promete apoyo para cada hogar afectado por las inundaciones en Veracruz

La mandataria informó que a partir del lunes 13 de octubre se iniciará el censo de damnificados

Por Omar Tinoco Morales

Guardar

Este domingo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde recorrió las zonas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones que han dejado, hasta hoy, 44 muertos, y miles de damnificados.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, Sheinbaum informó que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por las lluvias del pasado jueves.

Nadie quedará desamparado. Mañana comienza el censo casa por casa; todas las viviendas recibirán apoyo”, afirmó sheinbaum en un mensaje difundido a través de sus cuentas oficiales.

Destacó que en distintas comunidades donde ya se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.

Además, también se trabaja para restablecer caminos, principalmente en la zona norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla.

Destacó que en Poza Rica y Álamo, principales ciudades afectadas, avanzan los trabajos de limpieza.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumInundaciones en VeracruzRío CazonesPoza Ricamexico-noticias

Más Noticias

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Revisa

Vinculan a proceso al influencer “El Wero Bisnero” por homicidio de Renata “N” en Edomex

El creador de contenido trató de escapar del sitio tras el ataque contra la mujer

Vinculan a proceso al influencer

Fans de Super Junior señalan que no las dejaron pasar con freebies al concierto

Las últimas horas de espera para el concierto del Palacio de los Deportes no fueron del todo agradables por este problema

Fans de Super Junior señalan

Así luce la terminal Observatorio que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 1 del Metro CDMX

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada ya revelaron las fechas en las que inaugurarán estos proyectos de movilidad

Así luce la terminal Observatorio

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Lis Vega prefiere retos físicos que retos mentales y no le teme a nadie

Los granjeros se encuentran en aislamiento y listos para dar inicio a la gala de estreno del reality de TV Azteca

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

ENTRETENIMIENTO

Fans de Super Junior señalan

Fans de Super Junior señalan que no las dejaron pasar con freebies al concierto

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Lis Vega prefiere retos físicos que retos mentales y no le teme a nadie

“Reina Mantis”, el K-Drama de suspenso psicológico donde el crimen y la justicia se reencuentran

Tras pedir trabajo en redes, ‘el profesor Virolo’ de Cero en Conducta conducirá nuevo programa internacional

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de octubre

DEPORTES

Estas son las pruebas que

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa