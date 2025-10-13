Sheinbaum promete apoyo para cada hogar afectado por las inundaciones en Veracruz

Este domingo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde recorrió las zonas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones que han dejado, hasta hoy, 44 muertos, y miles de damnificados.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, Sheinbaum informó que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por las lluvias del pasado jueves.

“Nadie quedará desamparado. Mañana comienza el censo casa por casa; todas las viviendas recibirán apoyo”, afirmó sheinbaum en un mensaje difundido a través de sus cuentas oficiales.

Destacó que en distintas comunidades donde ya se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.

Además, también se trabaja para restablecer caminos, principalmente en la zona norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla.

Destacó que en Poza Rica y Álamo, principales ciudades afectadas, avanzan los trabajos de limpieza.