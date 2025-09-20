Mujer embarazada murió tras balacera en pollería de Irapuato, Guanajuato

Se registró un ataque armado en pollería de Irapuato, Guanajuato en donde perdió la vida una mujer embarazada (Especial)

Los hechos ocurrieron en el bulevar los Reyes, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, cuando hombres armados que, hasta el momento no han sido identificados, se acercaron a la fachada del negocio a bordo de un carro de color oscuro desde donde comenzaron a disparar, dejando un saldo de una persona herida y dos muertas; entre ellas una mujer embarazada.

Según relatan vecinos del lugar, los trabajadores y clientes que se encontraban al interior de la pollería intentaron resguardarse detrás del mostrador, sin embargo, les fue imposible. Por otra parte, comerciantes aledaños expresaron su temor de que se trate de algún tipo de amenaza o extorción por cobro de piso.

Momentos después llegó a las inmediaciones del lugar una ambulancia de protección civil para atender a la mujer lesionada y que posteriormente fue trasladada para recibir atención médica. En tanto a la mujer embarazada, se mencionó que otra ambulancia la llevó a un hospital de la zona, pero perdió la vida mientras era atendida.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato cerró la avenida Los Reyes ya que sobre el arroyo vehicular quedaron algunos casquillos percutidos.

Además se informó que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado y Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo por la zona para dar con los responsables de los desafortunados hechos, sin embargo no tuvieron éxito.

En el lugar también se contó con la presencia de trabajadores del Centro de Atención Integral a Víctimas, pues al sitio llegaron familiares de las personas que sufrieron el ataque y recibieron la noticia del fallecimiento de la mujer en el sitio, lo que ocasionó que varios sufrieran malestares.

Horas después del ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado emitió un comunicado en el que condenaron la agresión contra los comerciantes y confirmaron la muerte de un hombre y una mujer.

Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato lanzó comunicado en redes sociales tras los hechos

“Derivado de esta cobarde agresión, un hombre y una mujer, perdieron la vida en el lugar, en tanto la otra mujer lesionada fue trasladada a un hospital. Al sitio, acudió personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV), para brindar atención psicológica de primer contacto a familiares de la víctimas”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

Según vecinos de la zona, este es el segundo ataque registrado en la semana. El primero fue el miércoles y tuvo lugar en el bulevar Mariano J. García a un negocio de autopartes.