México

Mujer embarazada murió tras balacera en pollería de Irapuato, Guanajuato

En el interior de negocio se encontraban otras dos personas, una de ellas también murió

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Se registró un ataque armado
Se registró un ataque armado en pollería de Irapuato, Guanajuato en donde perdió la vida una mujer embarazada (Especial)

Los hechos ocurrieron en el bulevar los Reyes, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, cuando hombres armados que, hasta el momento no han sido identificados, se acercaron a la fachada del negocio a bordo de un carro de color oscuro desde donde comenzaron a disparar, dejando un saldo de una persona herida y dos muertas; entre ellas una mujer embarazada.

Según relatan vecinos del lugar, los trabajadores y clientes que se encontraban al interior de la pollería intentaron resguardarse detrás del mostrador, sin embargo, les fue imposible. Por otra parte, comerciantes aledaños expresaron su temor de que se trate de algún tipo de amenaza o extorción por cobro de piso.

Momentos después llegó a las inmediaciones del lugar una ambulancia de protección civil para atender a la mujer lesionada y que posteriormente fue trasladada para recibir atención médica. En tanto a la mujer embarazada, se mencionó que otra ambulancia la llevó a un hospital de la zona, pero perdió la vida mientras era atendida.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato cerró la avenida Los Reyes ya que sobre el arroyo vehicular quedaron algunos casquillos percutidos.

Además se informó que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado y Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo por la zona para dar con los responsables de los desafortunados hechos, sin embargo no tuvieron éxito.

En el lugar también se contó con la presencia de trabajadores del Centro de Atención Integral a Víctimas, pues al sitio llegaron familiares de las personas que sufrieron el ataque y recibieron la noticia del fallecimiento de la mujer en el sitio, lo que ocasionó que varios sufrieran malestares.

Horas después del ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado emitió un comunicado en el que condenaron la agresión contra los comerciantes y confirmaron la muerte de un hombre y una mujer.

Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato
Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato lanzó comunicado en redes sociales tras los hechos

“Derivado de esta cobarde agresión, un hombre y una mujer, perdieron la vida en el lugar, en tanto la otra mujer lesionada fue trasladada a un hospital. Al sitio, acudió personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV), para brindar atención psicológica de primer contacto a familiares de la víctimas”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

Según vecinos de la zona, este es el segundo ataque registrado en la semana. El primero fue el miércoles y tuvo lugar en el bulevar Mariano J. García a un negocio de autopartes.

Temas Relacionados

IrapuatoGuanajuatoAtaque armadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Sigue el minuto a minuto en el reality show 24/7: los habitantes realizan las compras semanales tras lograr el presupuesto completo

La Casa de los Famosos

Esta era la zona de operación en CDMX de “Los Bonitos”, grupo dedicado a la extorsión

Dos de sus líderes y tres presuntos integrantes de la célula criminal fueron detenidos en el Edomex tras un cateo

Esta era la zona de

Así lucía Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, cuando era joven

Fotos demuestran que la belleza del habitante de ‘La Casa de los Famosos’ viene de familia

Así lucía Doña Alegría, abuela

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

El peleador estadounidense se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras luego de vencer al mexicano

¿Se queda en las 168

Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta

Una vez más el cine mexicano será reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)

Premios Ariel 2025: todos los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta era la zona de

Esta era la zona de operación en CDMX de “Los Bonitos”, grupo dedicado a la extorsión

Ejército decomisa gran arsenal de armas largas y municiones tras operativo federal en Tepuche, Sinaloa

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Así lucía Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, cuando era joven

Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta

Acusan a Pepe y Ángela Aguilar de ordenar que nadie los viera a los ojos durante su concierto en Guadalajara: “Bien sangrones”

A qué hora de México empieza el show de Bad Bunny que transmitirán por streaming

DEPORTES

¿Se queda en las 168

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

Estas son las opciones que tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford

CMLL 92 Aniversario: resultados completos desde la Arena México

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL