Asesinan al diseñador de modas Edgar Molina en Guanajuato, gobierno estatal lamenta ataque armado

El diseñador de moda Edgar Molina, junto a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise. (FOTO: Especial)

El pasado 11 de octubre las autoridades de Guanajuato reportaron el asesinato de Edgar Molina, reconocido diseñador de modas originario de Moroleón atacado a balazos en la colonia El Progreso.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Guanajuato, Molina era reconocido dentro del ámbito de la moda, pues él fue quien diseñó el vestido de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz para las festividades del pasado 15 de septiembre.

Por su parte, medios locales informaron que los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas cuando vecinos de las calles Veracruz y Tlaxcala reportaron al 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal arribaron a la zona donde encontraron una camioneta de color gris detenida en la calle, misma en la que se encontraba el diseñador de moda sin vida en compañía de una mujer (aún sin identificar) herida.

En una publicación reciente en redes sociales, la gobernadora del estado lamentó los hechos e informó que las autoridades ya se encuentran trabajando en las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables.

“Con profundo dolor, expreso mi más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos. A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy lamenta su partida, les envío mi solidaridad y un abrazo fraterno en estos momentos de dolor.

“Como autoridades estamos trabajando para que su partida encuentre justicia”, escribió la gobernadora en sus redes sociales.

La gobernadora lamentó los hechos y se mostró solidaria con la familia del diseñador de moda. (FOTO: X: @LibiaDennise)

Gobierno municipal de Moroleón califica de cobarde el asesinato de Edgar Molina

Tras los hechos, un video en redes sociales empezó a circular donde se le ve a la mandataria municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, lamentando los hechos y calificando de cobarde el ataque perpetrado contra el diseñador.

Asimismo, Barragán informó que el gobierno estatal se encuentra trabajando junto con la fiscalía para dar con los responsables, sin embargo, hasta ahora no se han presentado avances en el caso.

“Hago este comunicado con un profundo dolor pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que todo esto se esclarezca, que el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina.

“Ya hoy estamos de la mano del gobierno del estado y la fiscalía que seguirán y no descansarán hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias de este cobarde asesinato. Seguiremos informando”, informó la mandataria.