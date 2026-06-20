México

Colapsa por lluvias losa de casa antigua sobre adulta mayor e hijo en CDMX, ella fue rescatada y él es buscado

Ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa antes de la 1 de la madrugada cuando acudieron bomberos y elementos de Protección Civil, sigue la ardua búsqueda del hombre mientras su madre fue restacada

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Derrumbre en la colonia Hipódromo dejó dos personas lesinadas, una adulta mayor y su hijo Foto: Protección Civil
Derrumbre en la colonia Hipódromo dejó dos personas lesinadas, una adulta mayor y su hijo Foto: Protección Civil

La madrugada de este sábado debido a las fuertes lluvias que han caído desde hace varias semanas se reblandeció y colapsó una vivienda antigua de un piso en la colonia Hipódromo y Chilpancingo, en la alcaldía Alcaldía Cuauhtémoc.

Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Protección civil confirmó el rescate de la adulta mayor quien se encuentra policontundida y fue llevada al hospital Balbuena.

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La mujer de la tercera edad fue rescatada después de pedir ayuda a gritos tras el colapso de la losa dein inmueble de dos pisos Foto: Bomberos CDMX
La mujer de la tercera edad fue rescatada después de pedir ayuda a gritos tras el colapso de la losa dein inmueble de dos pisos Foto: Bomberos CDMX

La mujer mayor refirió que vive en compañía de su hijo quien estaría aún dentro del inmueble por lo que bomberos y elementos de siguen de Protección Civil, sigue la ardua búsqueda del hombre.

Urzúa detalló que los inmuebles de los costados no representan peligro alguno ya que el inmueble colapsó hacia su interior y no dejó afectaciones para vecinos.

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Fue poco después de la media noche cuando se escuchó el ruido del derrumbre en el inmueble de Chilpancingo # 61 casi esquina con Tlaxcala Foto: Protección Civil
Fue poco después de la media noche cuando se escuchó el ruido del derrumbre en el inmueble de Chilpancingo # 61 casi esquina con Tlaxcala Foto: Protección Civil

El inmueble fue hace muchos años una disco, sin embargo tras su abandonó la mujer mayor y su hijo residían en este predio de construcción muy antigua.

Fue poco después de la media noche cuando se escuchó el ruido del derrumbre en el inmueble de Chilpancingo # 61 casi esquina con Tlaxcala dijo una vecina que habita en departamentos de enfrente que relató lo ocurrido al noticiero televisivo Nmás.

Así se veía el inmueble antes de colapsar por las constantes lluvias de las úlrimas semanas Foto: Google Maps
Así se veía el inmueble antes de colapsar por las constantes lluvias de las úlrimas semanas Foto: Google Maps

Otra vecina relató que el dueño del inmueble tenía otros negocios y dejó en abandono este predio, quien habría dejado vivir ahí a la adulta mayor y a su hijo desde aproximadamente 20 años, para evitar invaciones.

Asimismo detallaron que después de las 12 de la noche personal de limpieza escuchó pedidos de auxilio de la vivienda y llamaron a las autoridades, cuando llegaron lograron salvar a la mujer quien refirió que su hijo se encuentra atrapado en el inmueble.

Seguirán las lluvias: principalmente en Nayarit, Jalisco y Zacatecas

Este sábado un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera en el noreste y occidente del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de la onda tropical núm. 8 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente, centro, norte y noreste de México; además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Los bomberos y elementos de protección civil loghraron salvar a kla mujer poco después del derrumbre gracias a que pidió ayuda a gritos y lograron escucharla Foto: Bomberos CDMX
Los bomberos y elementos de protección civil loghraron salvar a kla mujer poco después del derrumbre gracias a que pidió ayuda a gritos y lograron escucharla Foto: Bomberos CDMX

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en interacción con la onda tropical núm. 9 que se desplazará frente a la costa de Chiapas, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea el desplazamiento de las ondas tropicales núm. 8 y 9.

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

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Pronóstico de lluvias para hoy 20 de junio de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (este), Jalisco (norte) y Zacatecas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Colima, Guanajuato (oeste), Michoacán (noroeste y sur), Guerrero (suroeste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.

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Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de junio de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (noreste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos.

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Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de junio de 2026

Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

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