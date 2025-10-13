Reportan descenso turístico en Tulum tras control y presuntos cobros de militares en zonas naturales de Quintana Roo

Comerciantes denunciaron una caída grave en el turismo de Tulum a causa del cobro de acceso a zonas naturales.

El turismo en Tulum reportó una notable disminución tras la llegada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a la administración del Parque Nacional del Jaguar, lo que implicó nuevas restricciones y cobros para el acceso a playas y zonas arqueológicas.

Esta transformación, según comerciantes y empresarios, generó una disminución de visitantes que llevó a la ocupación hotelera a niveles tan bajos como 30% durante el verano, cifras comparables únicamente con los periodos críticos de la pandemia.

De acuerdo con información de Proceso, se destaca que negocios históricos, como tiendas de artesanías y clubes de playa, se han visto especialmente afectados por la imposición de cuotas de acceso que oscilan entre 105 y más de 500 pesos. A esta situación se suman factores como la llegada masiva de sargazo, altos costos de hospedaje y consumo, denuncias de abusos de taxistas y episodios de inseguridad.

Asimismo, cifras estimadas oficiales de turismo reportaron que el promedio anual de ocupación hotelera en 2024 se ubicó en 74%, sin embargo, Animal Político reportó que en septiembre cayó a 66.7% y descendió hasta 49.2% entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, representando una disminución interanual de 17.5% en ese mes, datos que en cifras cerradas se traducen en que durante los primeros diez meses de 2024, Tulum recibió a 1 millón 418 mil 349 visitantes, una baja de casi 25 mil turistas en comparación con el mismo periodo de 2023.

Una de las zonas más perjudicadas fue el Parque Nacional del Jaguar. (México). EFE/Alonso Cupul

Cuotas nacionales por turismo, ¿Un problema que viola el artículo 27 constitucional?

La pérdida de turistas se atribuye, de acuerdo a los medios, principalmente a las cuotas por ingresar al zontas naturales y arqueológicas, principalmente al Parque del Jaguar, administrado desde diciembre de 2024 por la Defensa a través de la empresa pública GAFSACOMM, creada específicamente para operar proyectos federales.

El parque, declarado área natural protegida en el sexenio anterior, exige a los visitantes pagos diferenciados: 415.37 pesos para extranjeros, 255 pesos para nacionales y 105 pesos para residentes de Quintana Roo, además de un pago extra de 100 pesos para acceder a la zona arqueológica, montos que han incentivado a los turistas a optar por destinos alternativos como Cancún o Playa del Carmen.

El control militar implicó la presencia de efectivos y de la Guardia Nacional, lo que ocasionó roces e incluso hechos violentos con la población civil. Comerciantes también denunciaron ante los medios que los soldados asumieron tareas de vigilancia y supervisión de precios en los comercios turísticos.

De acuerdo con los medios, las zonas arqueológicas también reportaron una caída considerable desde la llegada de la SEDENA a las zonas turísticas. Crédito: INAH

Mientras tanto, han surgido protestas de residentes, quienes aseguran que la delimitación de accesos y los cobros contravienen el artículo 27 constitucional y la legislación nacional, que garantizan el libre acceso a la zona federal marítimo-terrestre.

Habitantes de Tulum libran cuotas implementadas por las fuerzas federales

Las inconformidades forzaron la apertura parcial de un acceso sur a la costa y, posteriormente, ajustes en las medidas del parque, pues, los residentes reportaron que se exentó del pago de entrada a los habitantes de Tulum identificados con INE, a docentes, estudiantes, menores y adultos mayores.

Asimismo, se determinó la gratuidad para todos los mexicanos los domingos. No obstante, los reclamos persisten al mantenerse los cobros regulares para la mayoría de los turistas.

Ante los señalamientos, el presidente municipal Diego Castañón Trejo explicó en redes sociales que 25 hoteles y restaurantes acordaron abrir puertas para permitir el acceso libre a la playa, si bien se prohíbe la entrada con alimentos, bebidas o sombrillas, motivando el consumo en los propios establecimientos, cuyos elevados precios siguen siendo motivo de malestar para residentes y visitantes.

La polémica se da tras el reporte de baja turística por parte de comerciantes Crédito: X: @diegocastanonmx

“La verdad es que la gente no sabe que no hay cobro y piensan que sí”, aclaró el alcalde en un video difundido, intentando desmentir lo que calificó como campañas de desprestigio y politización del problema.

El Congreso federal discute actualmente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley del Equilibrio Ecológico para asegurar al menos un día a la semana el acceso libre y gratuito a playas y espacios naturales protegidos.

La propuesta, presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, responde a los reclamos persistentes por los cobros exigidos por la administración del parque a cargo del Ejército, que además opera el aeropuerto, hoteles y el Tren Maya.

Pese a los comunicados oficiales que prometen el respeto del derecho de acceso de los habitantes y los ajustes en las cuotas, comerciantes y habitantes de Tulum advierten que la disminución del turismo está alterando la economía local.