Abelito ‘le canta un tiro’ en el ring al influencer ruso Hasbulla: “Que te lo traduzcan”

El video de Abelito retando a Hasbulla reaviva la campaña para un combate amistoso entre ambos influencers (IG)

El reciente resurgimiento de un video en el que Abelito, exconcursante de La casa de los famosos México 2025, reta públicamente a Hasbulla Magomedov, el popular influencer ruso, ha reavivado el interés de los seguidores en redes sociales y ha impulsado una campaña para que ambos se enfrenten en un combate amistoso.

La propuesta, que surgió originalmente como una broma entre amigos, ha cobrado fuerza y se ha convertido en tema de conversación entre los fanáticos de ambos personajes.

A pesar de no haber obtenido el primer lugar en La casa de los famosos México 2025, Abelito logró consolidarse como uno de los participantes más apreciados por la audiencia gracias a su humor, lealtad y carácter extrovertido.

Su vínculo con Aldo de Nigris, quien finalmente se alzó con la victoria en el programa, fue uno de los más destacados de la temporada, generando momentos memorables que contribuyeron a su popularidad.

Abelito, tercer lugar en La casa de los famosos México 2025, se consolida como favorito del público por su carisma y humor

Además, la conexión de Abelito con el público se reflejó en las ocasiones en que fue salvado de la eliminación, lo que le permitió alcanzar el tercer puesto en la competencia.

El video que ha vuelto a circular muestra a Abelito recibiendo golpes de entrenamiento en el abdomen antes de dirigirse directamente a Hasbulla con un mensaje claro: “Un mensaje para mi compa Hasbulla desde México, su compa Abelito ahí te reto a un tiro de compas de bien... ahí que te lo traduzcan”.

La grabación culmina con una frase que refuerza su determinación, “Quien tenga miedo a morir, que no nazca...”, seguida de un gesto simbólico de afecto, un “agarrón de cachetes” a la distancia.

Este desafío, planteado en tono amistoso pero decidido, ha sido el detonante para que sus seguidores promuevan la posibilidad de un enfrentamiento real en el ring.

La figura de Hasbulla Magomedov, conocido también como Mini Khabib, ha trascendido fronteras gracias a su carisma y su estilo irreverente en redes sociales.

El influencer quiere enfrentarse con el creador ruso. Crédito: ESPN Fans

Nacido el 7 de julio de 2002 en Majachkalá, Daguestán (Rusia), Hasbulla tiene 23 años y mide 102 centímetros de altura, una característica derivada de un tipo de enanismo que ha contribuido a su singularidad y reconocimiento global.

Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram le ha permitido acumular millones de seguidores, y su cercanía con figuras del mundo de las artes marciales mixtas, como Khabib Nurmagomedov y otros peleadores de la UFC, lo ha posicionado como un personaje recurrente en el espectáculo deportivo.

Aunque Hasbulla ha protagonizado diversos enfrentamientos de carácter cómico en redes sociales y es conocido por su afición al “trash talk”, hasta el momento no ha participado en peleas reales.

El desafío de Abelito a Hasbulla genera expectativa y viralidad en redes sociales, impulsando el interés por un duelo internacional (Fuente)

No obstante, ha tenido “encuentros” similares con otros influencers y creadores de contenido, aunque nunca con un mexicano como Abelito, lo que ha incrementado el interés por este posible duelo internacional.