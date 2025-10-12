Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

El ahora detenido es el segundo sospechoso involucrado en explotación laboral de personas indígenas de Hidalgo y Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para Rodolfo “N”, identificado como el segundo presunto implicado en un caso de trata de personas en su modalidad de explotación laboral agravada.

Según el comunicado oficial emitido por la FGESLP, el acusado habría reclutado a 35 personas de distintos grupos étnicos originarios de Veracruz e Hidalgo.

De acuerdo con los detalles del boletín de prensa publicado en redes sociales de la fiscalía, los hechos ocurrieron en 2020 y quienes fueron a trabajar en la pizca de tomate durante 90 días en el municipio de Villa de Arista, no recibieron pago por su labor.

Detalles de lo ocurrido

Las autoridades detuvieron ae operativo conjunto a Rodolfo "N" por explotación laboral agravada. (FGE SLP)

De acuerdo con el comunicado de prensa, la autoridad judicial dictó la medida cautelar debido a la gravedad de los hechos, en los que las víctimas, pertenecientes a comunidades indígenas, fueron trasladadas desde sus lugares de origen hasta San Luis Potosí bajo falsas promesas de empleo.

La FGESLP detalló que la investigación se centró en la modalidad de explotación laboral agravada, y que la intervención de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas fue determinante para identificar y asegurar a los responsables.

En el desarrollo de este caso, la FGESLP informó que la primera detención se realizó en junio de 2025, cuando Jonathan “N” fue presentado ante un juez de control por cometer este delito en 2020.

Según la investigación de las autoridades, las víctimas del delito narraron que se les prometió un trabajo remunerado en labores del campo por un periodo de 90 días pero al finalizar, no les realizó el pago acordado.

Luego de 90 días de pizca de jitomate, los trabajadores no recibieron su pago. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Posteriormente, las indagatorias permitieron identificar a Rodolfo “N” como el segundo presunto implicado. Su captura se concretó mediante un convenio de colaboración entre entidades federativas, en coordinación con autoridades veracruzanas, lo que permitió ampliar el alcance de la investigación.

Tras la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí precisó que el agente del Ministerio Público imputó formalmente a Rodolfo “N” el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral agravada.

El juez determinó la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá privado de libertad mientras se desarrollan las siguientes etapas judiciales.

Como parte de las resoluciones adoptadas, la FGESLP indicó que el proceso judicial continuará con una fase de investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses. Durante este periodo, se recabarán pruebas adicionales y se definirán los elementos que sustentarán la acusación ante el tribunal.