Tormenta tropical Raymond amenaza Baja California Sur. Foto: x.com/@conagua_clima

La tormenta tropical Raymond se encuentra a 20 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. El fenómeno impactará tierra en el sur de la entidad durante las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó: “A las 18:00 horas, tiempo del centro de México, Raymond se localizó a 20 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas”. Los vientos máximos sostenidos registran 55 km/h y las rachas alcanzan 75 km/h. El sistema avanza hacia el nor-noroeste con velocidad de 22 km/h.

Se esperan “lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Baja California Sur, centro y este de Sonora y oeste y sur de Chihuahua”. También se prevén lluvias muy fuertes en Durango, Sinaloa y Nayarit, y precipitaciones fuertes en Baja California.

Raymond generará “viento de 45 a 55 km/h con rachas de hasta 75 km/h en el sur de Baja California Sur”. En las costas de Nayarit y Sinaloa, se pronostican vientos de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 70 km/h. Son probables rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. El oleaje alcanzará 2,5 a 3,5 metros en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1,5 a 2,5 metros en el occidente de Baja California.

Las precipitaciones pueden registrarse con descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones. “Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, afirmó la autoridad meteorológica. Protección Civil solicitó a la población seguir las recomendaciones y mantener precauciones ante el viento y el oleaje elevado.

El pronóstico actualizado se publica en www.gob.mx/conagua, https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas oficiales de X @conaguamx y @conaguaclima, en Facebook www.facebook.com/conaguamx y la aplicación móvil ConaguaClima.

Evolución de la tormenta tropical Raymond

Pese a que en Veracruz, los efectos de Raymond fueron severos, ahora se ha degradado en cuanto a intensidad.

Los municipios de Poza Rica y Álamo resultaron los más afectados. El río Cazones alcanzó una altura de 8.5 metros, lo que ocasionó inundaciones, daños en viviendas y negocios, cortes de energía eléctrica y vehículos arrastrados. Se reportó la evacuación de alrededor de 700 personas a refugios temporales.

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica Crédito:x.com/@Ikaros57

La tormenta tropical Raymond ha mostrado señales de debilitamiento en su paso por el Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema redujo su intensidad, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h. Aunque la tormenta disminuyó su fuerza, las autoridades mantienen la alerta por lluvias intensas en el centro y sur de Baja California Sur, donde se esperan acumulados de hasta 150 milímetros y oleaje elevado en la costa.

En Baja California Sur, se presentaron intensas precipitaciones, aunado a ello se pronosticaron fuertes vientos y oleaje de hasta 3.5 metros y se implementó el plan DN-III-E para acompañar y apoyar a la población.