México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Mazatlán este 12 de octubre:

El clima para este domingo en Mazatlán alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 40%, con una nubosidad del 51%, durante el día; y del 14%, con una nubosidad del 29%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Mazatlán

Mazatlán, localizado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido azotada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMazatlánSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

La película animada del “chefcito” cerró la semana como la más vista de la plataforma de streaming en México

Ratatouille sorprende a todos tras

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre |Metrobús anuncia retraso en toda la Línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

El ex habitante de La Casa de los Famosos México asistió al programa de René Franco, pero su actitud sorprendió a uno de los colaboradores

Acusan a ‘El Guana’ de

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Podcasts que encabezan la lista

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.9 en Matías Romero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra elementos de la

Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Ratatouille sorprende a todos tras

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

Mariana Ávila niega que lo ocurrido con Fede Dorcaz se haya tratado de un ataque directo

DEPORTES

David Failtelson y Andrés Vaca

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

México vs Colombia EN VIVO minuto a minuto: Paliza para la selección mexicana 4 goles a 0 pierde ante los cafetaleros

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?