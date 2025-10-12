México

Cuál es la mejor fibra de cocina, según Profeco

Un estudio hecho por el organismo pone en evidencia la importancia de revisar etiquetas y comparar resultados antes de elegir artículos para el hogar

Por Jesús Tovar Sosa

Profeco realizó un estudio para
Profeco realizó un estudio para determinar cuáles son las mejores marcas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Elegir la fibra de cocina adecuada puede parecer un detalle menor, pero es clave para lograr una limpieza eficiente sin dañar los utensilios del hogar. Un reciente estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló datos importantes sobre las fibras más eficaces y seguras disponibles en el mercado mexicano.

El análisis evaluó 45 productos: 31 fibras con esponja y 14 fibras simples o con núcleo de esponja. Cada una fue sometida a pruebas rigurosas que incluyeron la veracidad de la información comercial, el contenido neto real, la calidad de acabados, la capacidad de absorción, resistencia al desgaste, efecto abrasivo sobre superficies antiadherentes y, en algunos casos, la actividad antibacteriana declarada.

Resultados clave: No todo lo caro es lo mejor

Uno de los hallazgos más importantes fue que el precio no garantiza la calidad. Por ejemplo, la fibra esponja Ke Precio, con un costo de apenas $28 pesos, obtuvo una calificación promedio de Excelente. En contraste, productos como la Scrub Mommy de $90 pesos solo alcanzaron una calificación de “Muy Buena”.

Otro dato relevante fue que cinco fibras que afirmaban ser antibacterianas no demostraron esa propiedad en las pruebas de laboratorio. Entre ellas destacan marcas populares como Corazzi Arcobaleno, Great Value Fibra esponja, y dos modelos de Scotch-Brite, además de Virutex Esponja multiusos.

La Procuraduría Federal del Consumidor
La Procuraduría Federal del Consumidor evaluó 45 productos y recomendó elegir fibras específicas según el tipo de superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcas destacadas por tipo de fibra

En la categoría de fibras con esponja, obtuvieron calificación de Excelente en todas las pruebas los modelos:

  • Ke Precio Fibra esponja
  • Great Value Fibra esponja de celulosa

En fibras simples o con centro de esponja, las mejores fueron:

  • Chedraui Esponja multiusos
  • Fibrotón Fibra esponja multiusos
  • Fregón Scrubbing sponge
  • Scotch-Brite Esponja recubierta
  • Scrub Daddy Scour Daddy
  • Ecoclean by Fregón

Absorción, durabilidad y rayado

Las fibras con esponja tienen una ventaja natural en absorción, y marcas como Ke Precio, Reynera, Vileda, Chedraui y Scotch-Brite Extrema obtuvieron calificaciones excelentes en este aspecto.

En resistencia al desgaste, tanto de la fibra como de la esponja, sobresalieron:

  • Great Value Fibra esponja de celulosa
  • Ke Precio Fibra esponja
  • Chedraui Esponja grande
  • Scotch-Brite Limpieza delicada y pesada
  • Virutex Esponja de celulosa

Respecto al rayado de superficies antiadherentes, 22 modelos pasaron la prueba sin dañar los utensilios. Entre ellos destacan:

  • Corazzi No Scratch Sponge
  • Great Value Fibra que no raya
  • Magitel
  • Precíssimo
  • Scrub Daddy Scrub Mommy
Un análisis del Laboratorio Nacional
Un análisis del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor detectó que cinco marcas de fibras con esponja no cumplen con su promesa de eliminar bacterias. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de Profeco

Profeco aconseja utilizar diferentes tipos de fibra según el tipo de superficie: una suave para sartenes antiadherentes y otra más resistente para ollas y utensilios metálicos.

También recomienda no adquirir productos con empaques abiertos o dañados, y siempre leer las indicaciones del fabricante para preservar la vida útil tanto de la fibra como de los utensilios.

Este estudio demuestra que sí es posible encontrar fibras de cocina eficaces, duraderas y económicas. Elegir una buena fibra no solo mejora la limpieza, sino que protege tus sartenes, platos y utensilios. Apostar por productos evaluados por Profeco es una forma inteligente de cuidar tu cocina y tu bolsillo.

