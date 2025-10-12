México

“Cereza” y “Cerecito”, perros rescatados de explosión de pipa en Iztapalapa, serán adoptados

Ambos animales han sido atendidos por especialistas, por lo que la fundación agradeció las muestras de solidaridad

La fundación reiteró su compromiso
La fundación reiteró su compromiso por seguir trabajando a favor del bienestar de sus animales rescatados. Foto: (Huellitas Amor Sin Fronteras "Ana Silvia Díaz F.,"/FB)

La historia de Cereza y su cachorro Cerecito, rescatados en condiciones extremas tras la deflagración de una pipa en el Puente de la Concordia, ha conmovido profundamente a cientos de personas en redes sociales.

Esta semana, la fundación Huellitas Amor Sin Fronteras, que estuvo a cargo de su rescate y rehabilitación, anunció oficialmente que ambos han sido adoptados por el equipo del refugio, y formarán parte de su manada de manera permanente.

En un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la fundación expresó que la decisión nace desde el amor y el compromiso que han tenido con ambos desde el primer momento. “Desde el primer instante en que más nos necesitaban, estuvimos ahí. No por lo que representan, sino por quienes son”, compartieron.

Cereza fue rescatada de las
Cereza fue rescatada de las llamas del incendio en el Puente de la Concordia. Foto: (Captura de pantallas)

El caso de Cereza comenzó cuando un ciudadano la rescató mientras merodeaba entre los escombros del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia. La perrita presentaba quemaduras visibles. Posteriormente fue entregada a Huellitas Amor Sin Fronteras, organización dirigida por Ana Silvia Díaz, quien coordinó su atención médica de emergencia.

Durante su valoración veterinaria, los especialistas descubrieron que Cereza estaba en estado de gestación. Debido a las heridas sufridas y a la gravedad de su situación física, fue necesario practicarle una cesárea de urgencia. En esta intervención nacieron cinco cachorros, aunque, por su condición prematura y débil, cuatro de ellos fallecieron al poco tiempo. Solo uno logró sobrevivir: Cerecito.

A pesar de su frágil estado de salud, madre e hijo continuaron hospitalizados y luchando día a día por su recuperación. Sin embargo, la fundación quiso compartir una noticia que, en medio de la adversidad, representa un rayo de esperanza: Cereza y Cerecito no serán dados en adopción externa, sino que se quedarán en el refugio como parte de su familia definitiva.

Cerecito fue el único sobreviviente
Cerecito fue el único sobreviviente de la camada de Cereza. Foto: (Huellitas Amor Sin Fronteras/FB)

“Jamás abandonaríamos a ninguno de nuestros pequeños. Cada miembro que llega a Huellitas se vuelve parte de nuestra familia. Los cuidamos, protegemos y amamos como si hubieran nacido en casa”, señalaron en su comunicado, luego de que en redes circulara información falsa respecto al destino de los perritos.

La historia ha sido mediática, no solo por el contexto en el que fueron encontrados, sino también por la ola de solidaridad que despertó en la comunidad. La fundación agradeció las múltiples muestras de apoyo y las donaciones que permitieron cubrir parte del tratamiento médico. También anunció que, a través del Diario de Cereza, seguirán informando sobre la evolución de ambos.

Porque ellos no son solo míos, son de toda esta bella familia llamada Huellitas Amor Sin Fronteras. Y juntos seguiremos logrando milagros”, concluyó la organización.

