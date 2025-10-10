Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 “CPS-Sonora” en Hermosillo (CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Blas Vallejo Benítez, un sujeto apodado El Conejo y ligado a la Familia Michoacana, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de secuestro en contra de dos personas y portación de arma de fuego, de la cual no contaba con licencia.

La condena en contra del Conejo fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de octubre. La institución detalló que dicho sujeto también recibió una multa consistente en 300 mil 599 pesos.

Fue el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, la instancia que determinó la sentencia en contra del hombre.

Sentenciado 13 años después de su arresto

El Conejo fue policía municipal de Puente de Ixtla y en reportes de inteligencia se le identifica como exintegrante del grupo criminal la Familia Michoacana.

“Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas suficientes para obtener del Juez de la causa sentencia condenatoria de 60 años de prisión“, es parte del informe de la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Detenidos ligados a la Familia Michoacana

El arresto de Blas Vallejo Benítez fue realizado en el año 2012, en el municipio de Jojutla. Fue en julio de dicho año que diversos medios informaron sobre el arresto, en diferentes acciones, de tres sujetos identificados como integrantes de la Familia Michoacana.

Se trató de Jesús de Jair de Santiago Rodríguez, un hombre apodado El Jairo y quien en el momento de su captura era elemento activo en el Servicio de Protección Federal. Otro de los capturados fue Everardo Ramírez Guzmán y el tercero fue El Conejo.

Por su parte, el 9 de septiembre pasado cinco integrantes de la Familia Michoacana condenados por los delitos de posesión de cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de la utilización de uniformes oficiales de instituciones de seguridad.

Mientras que días antes, el 26 de agosto pasado, José “L”, alias El Gato fue sentenciado a 28 años tras las rejas por su responsabilidad en delincuencia organizada. En abril de 2011 autoridades de la capital del papis informaron el arresto de Hilario López Morales y/o José Luis López Morales.

Las autoriades indicaron que El Gato habría llegado “presuntamente para llevar a cabo negociaciones encaminadas a buscar la protección de distintas corporaciones de la policía en el Distrito Federal”, según los registros de la prensa.