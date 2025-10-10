México

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Fue capturado en Jojutla en 2012; se le impuso una multa de miles de más de 300 mil pesos

Por Luis Contreras

Guardar
Está recluido en el Centro
Está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 “CPS-Sonora” en Hermosillo (CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Blas Vallejo Benítez, un sujeto apodado El Conejo y ligado a la Familia Michoacana, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de secuestro en contra de dos personas y portación de arma de fuego, de la cual no contaba con licencia.

La condena en contra del Conejo fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de octubre. La institución detalló que dicho sujeto también recibió una multa consistente en 300 mil 599 pesos.

Fue el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, la instancia que determinó la sentencia en contra del hombre.

Sentenciado 13 años después de su arresto

El Conejo fue policía municipal de Puente de Ixtla y en reportes de inteligencia se le identifica como exintegrante del grupo criminal la Familia Michoacana.

Parte del informe de las
Parte del informe de las autoridades (X/@FGRMexico)

“Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas suficientes para obtener del Juez de la causa sentencia condenatoria de 60 años de prisión“, es parte del informe de la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Detenidos ligados a la Familia Michoacana

El arresto de Blas Vallejo Benítez fue realizado en el año 2012, en el municipio de Jojutla. Fue en julio de dicho año que diversos medios informaron sobre el arresto, en diferentes acciones, de tres sujetos identificados como integrantes de la Familia Michoacana.

Se trató de Jesús de Jair de Santiago Rodríguez, un hombre apodado El Jairo y quien en el momento de su captura era elemento activo en el Servicio de Protección Federal. Otro de los capturados fue Everardo Ramírez Guzmán y el tercero fue El Conejo.

Por su parte, el 9 de septiembre pasado cinco integrantes de la Familia Michoacana condenados por los delitos de posesión de cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de la utilización de uniformes oficiales de instituciones de seguridad.

El grupo criminal cuenta con
El grupo criminal cuenta con presencia en diversas entidades del país (Twitter/@CharroNegro_Mx)

Mientras que días antes, el 26 de agosto pasado, José “L”, alias El Gato fue sentenciado a 28 años tras las rejas por su responsabilidad en delincuencia organizada. En abril de 2011 autoridades de la capital del papis informaron el arresto de Hilario López Morales y/o José Luis López Morales.

Las autoriades indicaron que El Gato habría llegado “presuntamente para llevar a cabo negociaciones encaminadas a buscar la protección de distintas corporaciones de la policía en el Distrito Federal”, según los registros de la prensa.

Temas Relacionados

Familia MichoacanaMorelosJojutlaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Durante la presentación de su gira por Estados Unidos, la intérprete dejó claro que recurrirá a la justicia para defenderse de calumnias y proteger el legado que ha construido en la música regional mexicana

Alicia Villarreal advierte que interpondrá

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

La investigación fue confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

FGR investiga a Montserrat Caballero,

Cuáles son los beneficios de incluir higos en la alimentación

Su consumo brinda importantes vitaminas y minerales

Cuáles son los beneficios de

Gerardo Fernández Noroña advierte que seguirá usando taxis aéreos: “No es un asunto de presunción”

El legislador subrayó que, pese a la polémica, los traslados en vuelos privados le resultan menos cómodos que los vuelos comerciales pero justificó su uso

Gerardo Fernández Noroña advierte que

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.2 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a Montserrat Caballero,

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal advierte que interpondrá

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

DEPORTES

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina