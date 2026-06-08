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Retenes policiacos ‘desaparecen’ por las noches en Tepeaca, Puebla: vecinos reportan movimiento de pipas con presunto gas robado

Habitantes señalan que los movimientos se concentran entre lunes y miércoles en zonas identificadas por habitantes como puntos de extracción y almacenamiento de gas LP

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El movimiento de estas unidades se concentra entre las 18:00 y las 20:00 horas, de lunes a miércoles, de acuerdo con testimonios de habitantes de Tepeaca. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El movimiento de estas unidades se concentra entre las 18:00 y las 20:00 horas, de lunes a miércoles, de acuerdo con testimonios de habitantes de Tepeaca. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La ausencia de retenes policiacos durante las noches en los accesos de Tepeaca coincide con el horario en que vecinos aseguran observar el desplazamiento de pipas y tractocamiones presuntamente utilizados para transportar gas LP de origen ilícito. La situación ha alimentado sospechas entre habitantes del municipio, considerado uno de los principales focos de ‘huachigas’ en Puebla.

El movimiento de estas unidades se concentra principalmente al inicio de la semana. Entre las 18:00 y las 20:00 horas, convoyes integrados por pipas, camionetas y motocicletas recorrerían distintas rutas del municipio sin encontrar presencia visible de los dispositivos de vigilancia que habitualmente operan en los accesos carreteros, según testimonios recabados por La Jornada en la zona.

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Las versiones apuntan a tres juntas auxiliares: San José Carpinteros, San Nicolás Zoyapetlayoca y San Bartolomé Hueyapan. En esos puntos, de acuerdo con los habitantes, se localizarían zonas utilizadas para la extracción ilegal de gas LP, desde donde parten vehículos equipados con autotanques de distintas capacidades.

Los pobladores describen un esquema que, aseguran, se ha mantenido durante meses. Algunas pipas circularían con las luces apagadas o cubiertas parcialmente para dificultar su identificación, mientras que otras utilizarían rutas previamente vigiladas por personas encargadas de alertar sobre movimientos policiales o posibles operativos.

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Una vez cargadas, las unidades serían trasladadas a bodegas y predios ubicados en distintos puntos de la cabecera municipal. Los vecinos sostienen que varios de estos inmuebles son ampliamente conocidos en la zona y que la actividad alrededor de ellos resulta visible para quienes habitan cerca.

La atención sobre estas presuntas operaciones aumentó tras la explosión registrada la semana pasada en la colonia San Juan Negrete. El incendio involucró seis pipas de gas LP almacenadas en un predio cercano al Camino Viejo a Carpinteros y consumió decenas de miles de litros de combustible.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el inmueble se encontraba a poco más de un kilómetro de una toma clandestina presuntamente utilizada para la extracción de gas. Para habitantes de la zona, el siniestro exhibió una actividad que, aseguran, llevaba tiempo desarrollándose en el municipio.

Tepeaca concentra el principal foco de tomas clandestinas de gas LP en Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el inmueble donde ocurrió la explosión se encontraba a aproximadamente 1.2 kilómetros de una toma clandestina presuntamente utilizada para la extracción del combustible.

A ello se suman los datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), elaborados con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ubican a Puebla como la entidad con más tomas clandestinas de gas LP en el país.

Dentro de ese panorama, Tepeaca figura como el principal punto de incidencia estatal al concentrar 44 de las 157 tomas clandestinas detectadas en Puebla entre enero y marzo de 2026. A nivel nacional se contabilizaron 299 casos durante ese mismo periodo.

El reporte también coloca a otros municipios poblanos entre los de mayor incidencia en el país. Tlahuapan registró 30 tomas clandestinas y ocupó el segundo lugar nacional, mientras que Los Reyes de Juárez apareció en la quinta posición con 17 casos. San Martín Texmelucan reportó 14 perforaciones ilegales y se ubicó en el sexto sitio.

La lista incluye además a San Matías Tlalancaleca y Acatzingo, con 10 tomas clandestinas cada uno; Amozoc y San Salvador El Verde, con siete; Acajete, con cinco; Huejotzingo, con cuatro; Quecholac, con tres; así como Tecamachalco y Coronango, con dos casos cada uno. Palmar de Bravo y el municipio de Puebla registraron una toma clandestina respectivamente.

Varios de estos municipios se localizan en la región conocida como el Triángulo Rojo, una zona donde históricamente las autoridades han concentrado operativos relacionados con el robo de hidrocarburos y combustibles.

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