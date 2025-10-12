México

Alito Moreno acusa a Morena de negligencia tras desaparición del FONDEN

El líder del PRI denuncia falta de recursos y estrategia del gobierno federal ante desastres naturales

Por Merary Nuñez

Guardar
Alejandro Moreno acusa a Morena
Alejandro Moreno acusa a Morena de eliminar el FONDEN y desproteger a municipios afectados por inundaciones|(Twitter/@alitomorenoc)

A través de su cuenta de ‘X’, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, acusó a Morena de suprimir el Fideicomiso de Desastres Naturales (FONDEN) y desmantelar los fondos de emergencia, además de denunciar el uso indebido de recursos mediante el “huachicol fiscal”.

Según el líder nacional del tricolor, mientras “cincuenta municipios en la Huasteca están bajo el agua” debido a las inundaciones, el gobierno federal solicita aportaciones ciudadanas, actuación que calificó como una falta de responsabilidad y sensibilidad hacia la población afectada.

Moreno aseguró que, durante los gobiernos priistas, existía una respuesta inmediata ante desastres a través del FONDEN, una estrategia de apoyo y presencia gubernamental que, a su juicio, ha desaparecido bajo la actual administración. Criticó la ausencia de recursos, estrategia y liderazgo, señalando como consecuencia el abandono y la pérdida de vidas.

El dirigente priista afirmó: “La negligencia de este gobierno cobra vidas y ahora intentan subsanar su culpa con donativos”. Atribuyó a Morena incapacidad, corrupción y falta de conocimiento para gobernar, y exigió la renuncia de sus dirigentes.

También calificó de cínica la postura oficial: “Pretenden cubrir su culpa con donativos, cuando su negligencia cobra vidas”, afirmó. Agregó que el PRI seguirá trabajando para recuperar la conducción del país y devolver los recursos a las familias mexicanas mediante un presupuesto bien distribuido.

En su mensaje, Moreno instó a fortalecer al PRI en los próximos comicios y reiteró: “Solo así se podrá recuperar el rumbo de México”, comprometiéndose a que el partido ofrezca resultados y buen gobierno.

¿Qué es el FONDEN y por qué desapareció?

El FONDEN fue eliminado en
El FONDEN fue eliminado en 2020 tras decisión del Congreso y formalización de la SHCP en 2021|Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El FONDEN era un instrumento financiero integrado al Sistema Nacional de Protección Civil en México.

Su objetivo principal era atender los efectos de desastres naturales cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las autoridades estatales y federales, proporcionando recursos para hacer frente a estos eventos imprevistos.

Sin embargo, en el año 2020, el Congreso de la Unión aprobó la eliminación de 109 fideicomisos incluyendo el FONDEN (creado bajo la Ley General de Protección Civil) , como respuesta al contexto de la pandemia y la caída en los ingresos públicos.

En su momento, el gobierno federal, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que este fideicomiso era “un barril sin fondo”, del que se desviaban recursos sin atender adecuadamente las emergencias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó esta medida en 2021, eliminando tanto la figura legal del fideicomiso como las normativas que regulaban su operación.

Temas Relacionados

Alito MorenoFONDENMorenainundacionesmexico-noticias

Más Noticias

Los tres tipos de gelatina que aportan más colágeno: eliminan las arrugas y combaten el dolor de articulaciones

Un déficit de este nutriente suele asociarse a la aparición de arrugas, marcas de expresión y pérdida de firmeza cutánea

Los tres tipos de gelatina

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Lalo Carrillo incluso bromeó con que le regalarían una sudadera por su polémica en La Casa de lo Famosos México

La indirecta de Mariana Botas

Cómo preparar un pastel de mango con chocolate: una receta rica en vitaminas A, B, C y minerales

Este cremoso y fresco postre es rico en nutrientes que combaten el estreñimiento, fortalecen el sistema inmune y previenen enfermedades degenerativas

Cómo preparar un pastel de

Asesinan a joven en Sinaloa tras buscar refugio en una fiesta: Ejército Mexicano investiga los hechos

El homicidio se suma a la ola criminal que dejó heridos y movilizó a las fuerzas de seguridad en distintos puntos urbanos y rurales

Asesinan a joven en Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a joven en Sinaloa

Asesinan a joven en Sinaloa tras buscar refugio en una fiesta: Ejército Mexicano investiga los hechos

Delincuencia “motorizada”: caen 4 civiles con armas largas y motocicletas tras fuerte operativo en Navolato

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguran equipo táctico, cargadores, cartuchos y marihuana en Concordia

Asesinan al diseñador de modas Edgar Molina en Guanajuato, gobierno estatal lamenta ataque armado

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

DEPORTES

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”