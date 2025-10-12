Alito Moreno acusa a Morena de negligencia tras desaparición del FONDEN

Alejandro Moreno acusa a Morena de eliminar el FONDEN y desproteger a municipios afectados por inundaciones|(Twitter/@alitomorenoc)

A través de su cuenta de ‘X’, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, acusó a Morena de suprimir el Fideicomiso de Desastres Naturales (FONDEN) y desmantelar los fondos de emergencia, además de denunciar el uso indebido de recursos mediante el “huachicol fiscal”.

Según el líder nacional del tricolor, mientras “cincuenta municipios en la Huasteca están bajo el agua” debido a las inundaciones, el gobierno federal solicita aportaciones ciudadanas, actuación que calificó como una falta de responsabilidad y sensibilidad hacia la población afectada.

Moreno aseguró que, durante los gobiernos priistas, existía una respuesta inmediata ante desastres a través del FONDEN, una estrategia de apoyo y presencia gubernamental que, a su juicio, ha desaparecido bajo la actual administración. Criticó la ausencia de recursos, estrategia y liderazgo, señalando como consecuencia el abandono y la pérdida de vidas.

El dirigente priista afirmó: “La negligencia de este gobierno cobra vidas y ahora intentan subsanar su culpa con donativos”. Atribuyó a Morena incapacidad, corrupción y falta de conocimiento para gobernar, y exigió la renuncia de sus dirigentes.

También calificó de cínica la postura oficial: “Pretenden cubrir su culpa con donativos, cuando su negligencia cobra vidas”, afirmó. Agregó que el PRI seguirá trabajando para recuperar la conducción del país y devolver los recursos a las familias mexicanas mediante un presupuesto bien distribuido.

En su mensaje, Moreno instó a fortalecer al PRI en los próximos comicios y reiteró: “Solo así se podrá recuperar el rumbo de México”, comprometiéndose a que el partido ofrezca resultados y buen gobierno.

¿Qué es el FONDEN y por qué desapareció?

El FONDEN fue eliminado en 2020 tras decisión del Congreso y formalización de la SHCP en 2021|Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El FONDEN era un instrumento financiero integrado al Sistema Nacional de Protección Civil en México.

Su objetivo principal era atender los efectos de desastres naturales cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las autoridades estatales y federales, proporcionando recursos para hacer frente a estos eventos imprevistos.

Sin embargo, en el año 2020, el Congreso de la Unión aprobó la eliminación de 109 fideicomisos incluyendo el FONDEN (creado bajo la Ley General de Protección Civil) , como respuesta al contexto de la pandemia y la caída en los ingresos públicos.

En su momento, el gobierno federal, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que este fideicomiso era “un barril sin fondo”, del que se desviaban recursos sin atender adecuadamente las emergencias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó esta medida en 2021, eliminando tanto la figura legal del fideicomiso como las normativas que regulaban su operación.