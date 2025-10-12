Registran más de 40 muertes por lluvias en México, Gobierno refuerza apoyo para afectados

Hasta el momento hay 22 personas muertas en Hidalgo derivado de deslaves e inundaciones en la entidad (Panorama de Hidalgo/FB)

El número de fallecidos por las lluvias torrenciales registradas en varios estados de México ha dejado un saldo de más de 40 personas fallecidas en los cinco estados de México, donde equipos de Protección Civil y el Ejército mantienen operativos de rescate en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil correspondiente a la noche del sábado 11 de octubre los decesos suman 41.

Las muertes se distribuyen en Hidalgo (16), Veracruz (15), Puebla (9) y Querétaro (1). Los daños materiales más severos se concentran en seis municipios de Veracruz, 37 de Puebla, cinco de San Luis Potosí, siete de Querétaro y trece de Hidalgo.

Los municipios con mayores daños materiales reportados, según fuentes oficiales son: Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo reuniones virtuales con el Consejo Nacional de Protección Civil y los gobernadores de los estados afectados para coordinar la atención y actualizar el reporte de daños.

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han perdido a algún familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, expresó la mandataria.

Apoyo a las poblaciones afectadas

Claudia Sheinbaum confirmó despliegue de fuerzas armadas en atención a damnificados por lluvias intensas. Foto: (Sedena/FB)

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó sobre el avance en las labores de apoyo a comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Se han ofrecido servicios médicos, despejado vialidades y entregado víveres a las zonas perjudicadas.

En Tamazunchale, San Luis Potosí, se registró la asistencia a 124 personas, ocho atenciones médicas y el despeje de una vía.

En Poza Rica y Álamo, Veracruz, se auxiliaron a más de dos mil personas, se realizaron 117 atenciones médicas, 625 traslados, limpieza en trece vialidades y recolección de basura. Están en tránsito dos mil quinientas despensas, 20.000 litros de agua y varias toneladas de enlatados destinados a Tuxpan.

En Huauchinango, Puebla, se brindó apoyo a 411 personas y se encuentran en tránsito mil quinientas despensas, además de 12.000 litros de agua.

En Metztitlán, Hidalgo, se trasladan dos brigadas de rescate en estructuras colapsadas para atender problemas relacionados con desbordamientos y derrumbes.

Como parte acciones de apoyo humanitario bajo el Plan DN-III-E, fase de auxilio, en regiones afectadas por lluvias intensas la Fuerza Aérea Mexicana de la Guardia Nacional desplegó siete helicópteros para operaciones de apoyo aéreo.

