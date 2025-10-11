Unen al pan de muerto y al pambazo para crear el ‘pambamuerto’, nueva sensación gastronómica por el Día de Muertos

Disponible desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, este platillo promete ser el éxito de la temporada. (Instagram / cronicas_chilangas_cdmx)

Con la llegada del Día de Muertos, México se llena de tradición y color, y las panaderías y tiendas de autoservicio ya ofrecen su famoso pan de muerto. Sin embargo, la creatividad culinaria mexicana no se detiene en lo convencional. Este año, un nuevo platillo ha capturado la atención de los amantes de la gastronomía: el pambamuerto, una sorprendente fusión entre un pambazo y un pan de muerto.

La noticia de este innovador platillo comenzó a circular en redes sociales, especialmente en Instagram, donde el perfil de Crónicas Chilangas CDMX lo presentó al público.

“El pambamuerto ha causado revuelo; quienes lo han probado aseguran que está delicioso y están dispuestos a regresar por más”, afirmaron varios internautas que compartieron su experiencia. Esta mezcla inusual ha llevado a muchos a cuestionar la creatividad de la gastronomía mexicana, que no es ajena a “experimentos locos”.

¿Dónde comprar el Pambamuerto?

La tradición del Día de Muertos se reinventa con el pambamuerto, una fusión de sabores que ha conquistado a los amantes de la gastronomía mexicana. (Instagram / cronicas_chilangas_cdmx)

El pambamuerto está disponible exclusivamente en el restaurante Antojitos Muy Vargas, ubicado en Calle 5 de Febrero 514, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. Este platillo se ofrecerá solo por temporada, desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan celebrar esta tradición de una manera innovadora.

La popularidad del pambamuerto refleja cómo la gastronomía mexicana sigue evolucionando, fusionando sabores y tradiciones para crear algo único y delicioso. Los dueños de Antojitos Muy Vargas esperan que esta propuesta culinaria no solo atraiga a los locales, sino también a los turistas que buscan experimentar la diversidad de la cocina mexicana.

En una serie de videos de TikTok, se viralizó la combinación entre un pambazo y un pan de muerto, lo cual ha sido la sensación gastronómica mexicana en redes sociales. Crédito: TikTok / Cronicas Chilangas CDMX

Con el Día de Muertos cada vez más cerca, el pambamuerto se presenta como una deliciosa opción para quienes quieren disfrutar de los sabores de la temporada de una manera totalmente nueva.