México

Unen al pan de muerto y al pambazo para crear el ‘pambamuerto’, nueva sensación gastronómica por el Día de Muertos

Un local en la CDMX presentó el pambamuerto, una deliciosa combinación de pambazo y pan de muerto que ha causado furor en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Disponible desde el 1
Disponible desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, este platillo promete ser el éxito de la temporada. (Instagram / cronicas_chilangas_cdmx)

Con la llegada del Día de Muertos, México se llena de tradición y color, y las panaderías y tiendas de autoservicio ya ofrecen su famoso pan de muerto. Sin embargo, la creatividad culinaria mexicana no se detiene en lo convencional. Este año, un nuevo platillo ha capturado la atención de los amantes de la gastronomía: el pambamuerto, una sorprendente fusión entre un pambazo y un pan de muerto.

La noticia de este innovador platillo comenzó a circular en redes sociales, especialmente en Instagram, donde el perfil de Crónicas Chilangas CDMX lo presentó al público.

“El pambamuerto ha causado revuelo; quienes lo han probado aseguran que está delicioso y están dispuestos a regresar por más”, afirmaron varios internautas que compartieron su experiencia. Esta mezcla inusual ha llevado a muchos a cuestionar la creatividad de la gastronomía mexicana, que no es ajena a “experimentos locos”.

¿Dónde comprar el Pambamuerto?

La tradición del Día de
La tradición del Día de Muertos se reinventa con el pambamuerto, una fusión de sabores que ha conquistado a los amantes de la gastronomía mexicana. (Instagram / cronicas_chilangas_cdmx)

El pambamuerto está disponible exclusivamente en el restaurante Antojitos Muy Vargas, ubicado en Calle 5 de Febrero 514, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. Este platillo se ofrecerá solo por temporada, desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan celebrar esta tradición de una manera innovadora.

La popularidad del pambamuerto refleja cómo la gastronomía mexicana sigue evolucionando, fusionando sabores y tradiciones para crear algo único y delicioso. Los dueños de Antojitos Muy Vargas esperan que esta propuesta culinaria no solo atraiga a los locales, sino también a los turistas que buscan experimentar la diversidad de la cocina mexicana.

En una serie de videos de TikTok, se viralizó la combinación entre un pambazo y un pan de muerto, lo cual ha sido la sensación gastronómica mexicana en redes sociales. Crédito: TikTok / Cronicas Chilangas CDMX

Con el Día de Muertos cada vez más cerca, el pambamuerto se presenta como una deliciosa opción para quienes quieren disfrutar de los sabores de la temporada de una manera totalmente nueva.

Temas Relacionados

pambamuertoPambazoPan de muertoviralDía de Muertosgastronomía mexicanamexico-virales

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre | Autoridades del Metro atienden inundaciones en la Línea A | Video

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Los dos presuntos delincuentes fueron remitidos al Reclusorio Norte, donde esperarán que la investigación complementaria se desarrolle en los próximos meses

Procesan a “Nelson” y otro

Luisa María Alcalde insiste en unión de PAN y MC rumbo a 2027; Máynez niega ‘coqueteo’ y le ‘hace ojitos’ a Morena

La dirigente de Morena acusó que el PAN romperá su alianza con el PRI, al afirmar que “están moralmente derrotado”

Luisa María Alcalde insiste en

Ésta es la escuela mexicana que ganó el premio al mejor colegio del mundo; se encuentra en CDMX

El modelo educativo integral del colegio capitalino es un ejemplo mundial de inclusión, cuidado infantil y compromiso social

Ésta es la escuela mexicana

Restaurante empieza a flotar tras ser arrastrado por el río Tuxpan en Veracruz: video se vuelve viral

El Atracadero, conocido restaurante de mariscos, quedó a la deriva tras el desbordamiento del río, mostrando la fuerza de las lluvia

Restaurante empieza a flotar tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “Nelson” y otro

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

ENTRETENIMIENTO

“Le faltaba”: Lolita Cortés se

“Le faltaba”: Lolita Cortés se sincera sobre si volvería a criticar a Yuridia como en La Academia

Mariana Ávila exige justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz en CDMX: “Nunca estuvo en malos pasos”

“No les cobré”: Adal Ramones asegura que el terreno de La Granja VIP es suyo y redes dudan

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

El controversial consejo de Pati Chapoy a Belinda para que sus exparejas ya no hablen de ella

DEPORTES

La Jarochita apunta a ganar

La Jarochita apunta a ganar el Grand Prix de Amazonas 2025 y anhela la máscara de Zeuxis: “Estoy lista para enfrentar a cualquiera”

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20