México

Tigre de bengala se escapa de Zoológico de Xicotepec, Puebla: Profepa pide extremar precauciones y no lastimarlo

En caso de localizarlo deberán llamar al 911

Por Ale Huitron

Foto: Profepa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que un tigre de bengala se escapó este viernes del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec en Puebla.

Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la Sierra Norte del estado, el Parque Animalia sufrió daños graves en sus instalaciones que provocaron que los ejemplares resguardados huyeran.

Las autoridades detallaron que se logró la contención de la totalidad de los ejemplares, a excepción del tigre de bengala, el cual tiene un peso de aproximadamente 130 kilogramos.

Además, solicitó a la población no herir o acercarse al ejemplar, en cambio, recomienda resguardarse en un sitio seguro para avisar al 911 del avistamiento.

“Solicitamos a la población no intentar capturarlo o ahuyentarlo, mucho menos herirlo o cazarlo. Y, en caso de avistamiento, les pedimos resguardarse en un lugar seguro y avisar al C5 ubicado en la región, a través del teléfono 911″, detalló la Profepa en un comunicado.

Las intensas lluvias registradas han
Las intensas lluvias registradas han provocado inundaciones en el estado. Foto: x.com/@armentapuebla_

Para localizar al ejemplar se ha desplegado un equipo de veterinarios especializados con apoyo de personal de la Secretaría de Marina (Semar), elementos de seguridad del municipio y del estado, quienes buscan al tigre de bengala para hacer una contención segura.

Alcalde confirma que animal escapó debido a las lluvias

El alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, alertó a la población para mantener precauciones ante el escape del tigre de bengala a causa de las lluvias.

A través de sus redes sociales, Barragán informó que debido al desbordamiento del Río San Marcos se destruyó gran parte de las estructuras del zoológico Parque Animalia, lo que provocó el derribo de la jaula del tigre de bengala que era resguardado.

“Eso me tiene muy con cuidado porque sé que son animales feroces, animales que deben estar encerrados, y al estar libres hay un peligro inminente”, comentó.

Alcalde de Xicotepec, Puebla. Foto: Facebook / Carlos Barragán Amador

Ante posibles avistamientos, solicitó que se alerte a cualquier autoridad que se encuentre en el municipio para que se pueda llevar a cabo la contención del ejemplar.

También pidió que tengan precauciones y se mantengan alerta. En tanto, informó que serán desplegados drones para localizar al tigre de bengala.

“Quiero alertar a la población que me ayuden, que en el momento en el que vean el avistamiento (sic) que nos puedan informar a cualquier policía municipal, a cualquier marino... ya todos saben, entonces le pido a la gente que me ayuden a estar alerta, cuidar a su familia, estar bien encerrados", solicitó.

