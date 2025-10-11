Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

El Metrobús anunció que se restableció por completo el servicio en las Líneas 6 y7, luego de suspender el servicio en algunas estaciones debido a movilizaciones religiosas.
Debido a que continúa lloviendo en algunos puntos de la capital, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante.
Se exhorta a los usuarios tomar previsiones.
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, informaron autoridades del sistema.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy sábado 11 de octubre.