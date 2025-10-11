Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy sábado 11 de octubre.

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, informaron autoridades del sistema.

Debido a que continúa lloviendo en algunos puntos de la capital, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante.

El Metrobús anunció que se restableció por completo el servicio en las Líneas 6 y7, luego de suspender el servicio en algunas estaciones debido a movilizaciones religiosas.

Últimas noticias

Dólar da golpe al peso en México: ¿Cuál es su precio hoy 11 de octubre? La moneda nacional perdió terreno tras las amenazas de Trump de aplicar nuevos aranceles a productos chinos

Diputados del PAN plantean eliminar ISR al aguinaldo para apoyar economía de trabajadores Se espera que empleados reciban su gratificación navideña íntegra, sin descuentos fiscales

¿Puede la canela ser una alternativa natural para controlar la diabetes? Esta especia milenaria y aromática, ha despertado interés por su posible efecto sobre los niveles de glucosa en sangre

Renovación integral de la Línea 3 del Metro: Clara Brugada anuncia inversión inicial de 850 millones de pesos Se ejecutarán procesos de intervención para elevar los estándares de calidad y seguridad en toda la red, sin interrumpir el flujo de los usuarios