México

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Por Eduardo Marsan

En pocas líneas:

    14:27 hsHoy
    14:18 hsHoy

    El Metrobús anunció que se restableció por completo el servicio en las Líneas 6 y7, luego de suspender el servicio en algunas estaciones debido a movilizaciones religiosas.

    Las líneas 1,3,4 y 7
    Las líneas 1,3,4 y 7 del Metrobús serán interrumpidas por la Marcha LBTTTI (Foto: Cuartoscuro.com)
    14:18 hsHoy

    Debido a que continúa lloviendo en algunos puntos de la capital, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante.

    Se exhorta a los usuarios tomar previsiones.

    La Línea 3 del Metro
    La Línea 3 del Metro se vio afectada por la marcha de seguridad a causa de las lluvias en la CDMX (Twitter/ @TanCamargo_)
    01:30 hsHoy

    Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, informaron autoridades del sistema.

    12:32 hsAyer

    El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy sábado 11 de octubre.

