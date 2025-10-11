Lupillo Rivera manda mensaje a sus “haters” tras la denuncia de Belinda

Lupillo Rivera y Belinda en guerra mediática (Archivo)

La reciente formalización de una denuncia por violencia digital y mediática ha colocado nuevamente en el centro de la atención pública a Belinda y Lupillo Rivera, dos figuras de la música y el espectáculo mexicano.

El proceso legal, que se oficializó el 2 de octubre, impone a Lupillo Rivera restricciones estrictas: no puede acercarse ni intentar comunicarse con Belinda, debe abstenerse de cualquier conducta ofensiva y está obligado a eliminar de sus redes sociales todo contenido que haga referencia a la actriz y cantante, protagonista de Mentiras: la serie.

El origen de este conflicto se remonta a la publicación de la autobiografía Tragos amargos, en la que Lupillo Rivera expone detalles privados de la relación sentimental que habría mantenido con Belinda años atrás.

La estrella pop denunció a su supuesto ex novio por presunta violencia mediática y digital. YT: We Love Entretenimiento // ¡Siéntese quien pueda!

La difusión de estos aspectos íntimos motivó la reacción legal de la artista, quien, a través de su despacho jurídico, difundió un comunicado en el que se subraya que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”. El texto advierte que tales acciones constituyen violencia de género y representan una violación a los derechos humanos. Además, el comunicado enfatiza que “la libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”.

Tras la viralización de la noticia, Lupillo Rivera subió un video en redes sociales donde mandó un mensaje a sus detractores y aprovechó para “exhibir” a uno de los “haters” que escribía mensajes en su contra.

“Le mando un saludo a los haters, con cada mensaje que ustedes me mandan gano 4 dólares con 25 centavos. Pero aquí está lo interesante. Este vato me manda un mensaje y me dice ‘con ese libro nos vamos a limpiar el c... o sea el trasero’“.

Y añadió: “Y le pongo: ‘para hacer eso tienes que comprar el libro y eso es lo bueno’. Me pone: ‘No leo cosas irrelevantes’. Pero como dice, para limpiarte el c... tienes que comprar, te invito a que lo hagas”.

Recordemos, que una de las palabras que usó Belinda para referirse a Lupillo fue “irrelevante”.

“Irrelevante”: las declaraciones de Belinda contra Lupillo Rivera

(IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Antes de que se hiciera pública la denuncia, Belinda ya había sido consultada por los medios sobre el contenido del libro de Lupillo . En una breve declaración, la cantante manifestó: “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...) Yo no hablo de personas irrelevantes”.

La respuesta de Lupillo Rivera no tardó en llegar. En un encuentro posterior con la prensa, el intérprete del regional mexicano replicó: “Si fue mencionado directo a mí, a lo mejor sí soy irrelevante porque ella es la grandísima artista y se merece estar en el cielo (...) Yo tuve ya como 20 años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era”.