Luisa María Alcalde insiste en unión de PAN y MC rumbo a 2027; Máynez niega ‘coqueteo’ y le ‘hace ojitos’ a Morena

Máynez respondió a los señalamientos de Luisa Alcalde contra MC.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, arremetió nuevamente en contra de la oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), al insistir en que Acción Nacional romperá la llamada alianza “PRIAN”, para asociarse con el partido naranja rumbo a las elecciones del 2027.

En conferencia de prensa, la líder morenista consideró que el PAN está “coqueteando” con Movimiento Ciudadano, para deslindarse del PRI ante las críticas generadas por presuntos actos de corrupción, principalmente en contra del dirigente priista, Alejandro Moreno.

“Lo que vemos hoy es una evidente cercanía cada vez mayor con el PAN, ahora es el PAN naranja, parece que se están coqueteando con miras al 27. Parece que el PAN pues ya viendo lo que viene sucediendo con el PRI, que realidad el PRIAN han perdido toda la respetabilidad en el pueblo de México, están moralmente derrotados y ya vemos a un panismo pues dispuesto a desechar al PRI y ahora aliarse a Movimiento Ciudadano”, acusó.

Sin embargo, señaló a Movimiento Ciudadano de no ofrecer una política nueva, lo cual calificó como una muestra de que “se trata de lo mismo de siempre”.

“También pone en evidencia que Movimiento Ciudadano no tiene nada de política nueva, fresca, eso es eslogan, es canción pegajosa, el que están dispuestos a aliarse con el PAN, pues pone en evidencia que se trata de lo mismo de siempre, la corrupción llegar al poder a hacer negocios, a beneficiarse ellos”, sentenció.

Jorge Álvarez Máynez responde a Luisa Alcalde

En respuesta, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, escribió un mensaje en sus redes sociales dirigido a su homóloga de Morena, asegurando que su partido no está negociando una alianza con el PAN “ni con nadie”, debido a que falta mucho tiempo para las próximas elecciones.

Sin embargo, indicó que sí está dispuesto a dialogar con “otras fuerzas políticas”, empezando con Morena e incluso, le propuso tres ejes de trabajo: la aprobación de la iniciativa para reducir a 40 horas la jornada laboral, el Sistema Nacional de Cuidados y que se revise el presunto fraude electoral de Papantla y Poza Rica, en Veracruz, “por parte de una Comisión Independiente de Especialistas”.

“Luisa: Ya te lo he compartido pero te lo repito: no estamos construyendo una alianza. Ni con el PAN ni con nadie, simple y sencillamente porque falta mucho tiempo para las próximas elecciones. No estamos “coqueteando” con nadie, pero sí nos gustaría dialogar con otras fuerzas políticas, empezando por ustedes”, escribió en su cuenta de X.