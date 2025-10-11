México

Luisa Alcalde desconoce quejas contra Adán Augusto López en Morena: acusa campaña en contra de “Andy” López Beltrán

Desde Tabasco, la líder de Morena confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena

Por Jaqueline Viedma

Luisa Alcalde afirmó no tener queja de Adán Augusto dentro de Morena. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta del CEN de MORENA, Luisa María Alcalde Luján, indicó que hasta el día de hoy la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido no ha recibido ninguna queja relacionada con el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Agregó que la decisión sobre su continuidad al frente de la coordinación parlamentaria de MORENA en el Senado de la República debe quedar en manos de los propios legisladores.

Durante su intervención en una rueda de prensa este viernes 10 de octubre, realizada en un hotel de VillahermosaLuisa Alcalde, destacó: “Porque hay que dejar bien clara la línea entre el Gobierno y la delincuencia”.

“De tal forma que no se va a solapar a nadie como lo hizo el gobierno panista en su momento con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública”, recalcó que fue un gobierno morenista quién abrió una investigación contra Hernán Bermúdez Requena.

Según la dirigente nacional, en el partido no hay compadrazgos ni tolerancia a la impunidad: “No somos el PRIAN donde se utilizaba el teléfono para perjudicar a alguien sin pruebas. No hay cabida a la impunidad”.

Reiteró que, para proceder en contra de cualquier integrante, incluido el líder del Senado, se necesita contar con pruebas sólidas.

El senador Adán Augusto observó
El senador Adán Augusto observó el partido de la Champions League entre Barcelona y PDG, durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. Crédito: Cuartoscuro

Alcalde Luján recalcó que resulta indispensable investigar a toda persona, sin importar si pertenece o no al movimiento, que traicione la confianza depositada por los mexicanos. Solo así, subrayó, será posible iniciar una investigación formal, y “eso lo tenemos que tener claro todos, se trate o no de compañeros que estén en nuestro movimiento”.

Aseguró que si existen elementos para actuar contra Adán Augusto López Hernández, las investigaciones deben comenzar, cumpliendo con el principio de no permitir impunidad ni complicidades dentro del partido.

András Manuel López Beltrán enfrenta una campaña en su contra, afirma Luisa Alcalde

En los últimos días, medios de comunicación reportaron que el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, compró una obra de arte de Yaiyoi Kusama, con un valor de medio millón de pesos en marzo de 2024.

Andrés Manuel López Beltrán ayudó
Andrés Manuel López Beltrán ayudó a sus amigos a obtener contratos en el gobierno de su papá. (CUARTOSCURO)

Ante la polémica generada por esta situación, la presidenta nacional de Morena afirmó que se trata de una campaña en contra del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual también alcanza a su hijo.

Respecto a los cuestionamientos sobre si esta situación influirá en la elección de candidaturas en 2027, además de si Beltrán estaría interviniendo en la designación de estas, la morenista contestó:

“Ahora ya nomás resulta que ya hasta eligió candidatos. Pues eso es absurdo. Van a haber encuestas, las encuestas van a definir las candidaturas, ni yo, ni la presidenta de México, ni el secretario de organización, ni la secretaria general, ni el presidente del partido en el estado”.

