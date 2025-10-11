Localizan muerto al tigre de Bengala fugado del Parque Animalia tras inundaciones en Puebla

El ejemplar fue encontrado sin vida, tras haber escapado por las fuertes lluvias e inundaciones. Foto: Profepa

El tigre de Bengala que había escapado del Parque Animalia, ubicado en Xicotepec, Puebla, fue encontrado muerto tras los daños ocasionados por fuertes lluvias e inundaciones en la región. El hallazgo fue confirmado por el director del zoológico Animalia, quien informó en redes sociales que el felino quedó atrapado debajo de raíces y troncos de árboles, arrastrados por la corriente que afectó al inmueble.

El director del parque, Carlos Barragán Amador, detalló que voluntarios que colaboran con el parque ubicaron el cuerpo del animal, enredado entre raíces y bajo un tronco derribado. El propio Barragán Amador explicó: “¡Ya lo encontramos! Estaba bajo raíces y árboles. Ayer, afortunadamente, un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro de residuos se detectó que era nuestro tigre”.

El director del parque señaló que los planes originales contemplaban la recaptura del tigre, con el apoyo de especialistas y veterinarios, pero el desenlace se precipitó debido a las severas condiciones climáticas. El animal, de aproximadamente 130 kilogramos, fue afectado por el paso de las fuertes corrientes, que también destruyeron parte de las instalaciones del zoológico.

Acciones de búsqueda y confirmación oficial

Antes del hallazgo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había solicitado a la población evitar cualquier intento de acercarse, atrapar o herir al ejemplar, mientras se llevaba a cabo un operativo de localización y resguardo del tigre. El operativo incluía un equipo de veterinarios especializados, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

Inundaciones en Puebla. Foto: x.com/@armentapuebla_

La mañana de este jueves, el área de comunicación social de la Profepa confirmó la veracidad de la muerte, luego de una consulta realizada por El Universal, y añadió que en las próximas horas se emitirá información oficial sobre las condiciones en que se encontró al animal y las causas probables de su fallecimiento, relacionadas con las intensas corrientes de agua e inundaciones.

El caso del tigre de Bengala perdió persistencia de vida tras verse expuesto a fenómenos meteorológicos extremos que afectaron la zona y desbordaron instalaciones de resguardo animal, lo que derivó tanto en su escape como en el posterior hallazgo sin vida.

Antecedentes y contexto de la fuga

El incidente tuvo origen en los daños provocados por las lluvias torrenciales, que afectaron las instalaciones del Parque Animalia y permitieron la fuga del ejemplar. La situación movilizó a equipos de rescate, brigadas de voluntarios y cuerpos oficiales en un esfuerzo coordinado por localizar al tigre, considerado de alto riesgo por su peso y naturaleza.

Vecinos y personal del parque estuvieron atentos a los comunicados de las autoridades y a las recomendaciones para evitar riesgos a la población, mientras permanecieron activas las labores para su recaptura y resguardo durante y después de la inundación.

La Profepa anunció que ofrecerá un informe detallado sobre la localización y análisis de lo sucedido con el ejemplar, insistiendo en la importancia del reporte inmediato de incidentes semejantes y de la fortificación de medidas de seguridad en instalaciones con fauna silvestre.