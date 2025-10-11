Lluvias en Querétaro dejan 109 comunidades incomunicadas, 200 sin luz y un menor fallecido

Mauricio Kuri hace recorrido por las zonas afectadas. Foto: Gobierno de Querétaro

Las lluvias registradas en la Sierra Gorda de Querétaro han dejado 109 comunidades incomunicadas, 195 localidades sin energía eléctrica y al menos 2 mil 500 productores del campo afectados, según datos presentados por el gobernador Mauricio Kuri González en una reunión de seguimiento con autoridades federales y estatales.

Las afectaciones generadas por Raymond han generado graves problemas en la infraestructura vial y social de la región, además de una víctima fatal producto de las precipitaciones extremas.

El mandatario estatal informó que la situación en la carretera federal 120 representa el punto más crítico de riesgo. “Esta carretera está muy peligrosa, tiene muchísimos derrumbes, hay tres partes en esta zona que están muy vulnerables, que podría pasar algo peor y que dejaría a toda la zona incomunicada”, declaró Kuri González durante una videoconferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Junto a él participaron los gobiernos de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, así como representantes del IMSS, ISSSTE, SICT, PEMEX y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además del riesgo en la red estatal de caminos, la carretera 69 ya fue reabierta, aunque siguen existiendo áreas vulnerables a nuevos deslizamientos de tierra. Ante esta situación, el gobierno estatal ha solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el envío de más maquinaria para reforzar las labores de limpieza y rehabilitación.

La falta de energía eléctrica afecta a casi 200 comunidades, de acuerdo al informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que mantiene activas cuadrillas de trabajo con el objetivo de restablecer el servicio en las próximas horas.

En la dimensión social, las lluvias provocaron el fallecimiento de un menor; las autoridades estatales han ofrecido acompañamiento a la familia, en seguimiento a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, los daños impactan severamente la productividad regional, con miles de agricultores en situación de pérdida.

Paralelamente a estos datos, Mauricio Kuri González realizó un recorrido por Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra junto a funcionarios estatales, federales y elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. “Seguiremos trabajando de forma coordinada para restablecer la normalidad en la región”, afirmó el gobernador.

Ante las dificultades logísticas, el mandatario indicó que, de mejorar el clima, podría activarse un puente aéreo para distribuir enseres y víveres en las zonas incomunicadas.

La tormenta tropical Raymond cobró la vida de al menos 40 personas, con afectaciones principalmente en cinco estados, siendo Querétaro uno de ellos. Se prevé que pierda fuerza en el transcurso de este fin de semana.