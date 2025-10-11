Gobierno de Puebla confirma la muerte de 10 personas tras lluvias registradas en la Sierra Norte

38 municipios de Puebla se vieron afectados por las fuertes lluvias de los últimos días Crédito: Redes Sociales

El impacto de las lluvias en la Sierra Norte de Puebla se evidencia en la magnitud de las afectaciones, con más de 30 mil personas afectadas y daños en 38 municipios, según confirmó el gobernador Alejandro Armenta en un enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio mandatario estatal, la cifra de víctimas ascendió a 10 personas fallecidas, mientras que se reportan 8 desaparecidos como consecuencia de estas precipitaciones extremas.

Durante su intervención, Armenta explicó que la prioridad ha sido “atender la emergencia, salvar vidas, abrir las calles y carreteras, así como rescatar a las personas que se encuentran en zonas inundadas, esa es la tarea”.

Para hacer frente a la situación, las brigadas de emergencia se han distribuido en los municipios más afectados: Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Zihuateutla. Se han desplegado cinco equipos operativos que actúan principalmente en labores de rescate y restablecimiento de servicios esenciales.

El efecto de las lluvias sobre la infraestructura también ha sido severo, contabilizando la caída de siete puentes en los municipios de Tlacuilotepec, Juan Galindo, Tlaxco, Venustiano Carranza, Zihuateutla y Pahuatlán.

Además, se mantiene la interrupción del suministro eléctrico en ocho municipios, mientras cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan en el restablecimiento del servicio. En estos lugares, el personal técnico se encuentra habilitando con maquinaria pesada 74 puntos afectados por derrumbes.

Sobre las acciones de rescate, el gobernador detalló que miembros de la Defensa Nacional y la Marina, junto con equipos locales, se encuentran intentando auxiliar a 12 familias atrapadas en techos en la comunidad de Tlalcoyunga, municipio de Huauchinango. Para estas tareas se movilizaron mil 400 elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, número al que se sumarán otros mil efectivos en las próximas horas.



Entre las víctimas mortales, la distribución por origen fue dada por el propio Armenta: cinco de Huauchinango, dos de Pantepec, dos de Francisco Z. Mena y una de Tlacuilotepec. El testimonio de Enrique Hernández Álvarez, habitante de la colonia Ruiz Cortines en Huauchinango, confirmó la rapidez con la que el nivel del agua ascendió: “La crecida repentina del agua provocó daños en mi vivienda y complicó la salida de las familias para ser rescatadas”, relató.

Hernández Álvarez también destacó la importancia de los albergues temporales, donde las familias reciben agua, alimento y atención médica, sobre todo quienes presentan alguna lesión.

El Gobierno de Puebla, en coordinación con fuerzas federales y estatales como Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Sistema Estatal DIF, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Pemex y CFE, mantiene operativos de asistencia en comunidades afectadas y en la gestión de albergues. Además, el número de emergencia 911 se mantiene habilitado para reportar caminos dañados y solicitar ayuda, mientras se solicita a la población su uso responsable a fin de priorizar la atención de casos urgentes.

Abren centros de acopio para apoyar a comunidades afectadas en Puebla

En las últimas horas se han emitido distintos carteles para especificar los artículos necesarios que se requieren y estarán recibiendo en los distintos centros de acopio, aquí te compartimos algunos ya abiertos: