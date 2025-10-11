México

Esta falsa baya podría ser la clave para aliviar el dolor de huesos y articulaciones

El consumo de este fruto aporta nutrientes y compuestos que contribuyen al bienestar general

Por Luz Coello

Guardar
Esta falsa baya podría ser
Esta falsa baya podría ser la clave para aliviar el dolor de huesos y articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por alternativas naturales para el alivio del dolor de huesos y articulaciones ha impulsado a la cereza negra a ganar protagonismo entre las recomendaciones de expertos en nutrición. Este fruto, conocido por su color oscuro y sabor particular, contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que, según Sabor y Nutrición de las Frutas, pueden contribuir a reducir la inflamación y el malestar articular.

La cereza negra, fruto del Prunus serotina, se caracteriza por su pequeño tamaño, tonalidad casi negra al madurar y una pulpa jugosa que rodea una única semilla dura.

¿La cereza negra es una baya falsa?

Destaca que este fruto es
Destaca que este fruto es fuente de antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque suele asociarse a la cereza negra con las bayas, la Tabla de Composición de Alimentos aclara que se trata de una drupa, es decir, una fruta de hueso o carozo, como el durazno o la ciruela. Esta clasificación botánica se debe a la presencia de un endocarpio duro que protege la semilla central, a diferencia de las bayas verdaderas, que contienen múltiples semillas dispersas en la pulpa.

El valor nutricional de la cereza negra va más allá de su sabor, destaca que este fruto es fuente de antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger las células frente a los radicales libres.

Además, su elevado contenido de agua favorece la hidratación, un aspecto fundamental para el funcionamiento adecuado de las articulaciones. Los azúcares naturales presentes en la cereza negra aportan energía de rápida asimilación, lo que la convierte en una opción saludable para quienes buscan mejorar su bienestar general.

La cereza negra ayuda al dolor de articulaciones

La cereza negra tiene compuestos
La cereza negra tiene compuestos antiinflamatorios para combatir el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo de la cereza negra en el contexto del dolor articular y óseo radica en su capacidad antiinflamatoria. De acuerdo con Sabor y Nutrición de las Frutas, los compuestos fenólicos y las antocianinas presentes en la fruta ejercen una acción que inhibe mediadores proinflamatorios en el organismo.

Esta propiedad puede contribuir a disminuir la inflamación en las articulaciones, un factor clave en la aparición de dolor y molestias. Además, el efecto antioxidante de la cereza negra protege las células del daño provocado por los radicales libres, proceso que también se relaciona con la inflamación articular.

El mecanismo de acción de la cereza negra se apoya en la presencia de compuestos fenólicos y antocianinas, responsables de su color oscuro y de su actividad antiinflamatoria. Sabor y Nutrición de las Frutas señala que estos compuestos ayudan a reducir la producción de sustancias que favorecen la inflamación, lo que puede traducirse en un alivio de los síntomas articulares.

A esto se suma el aporte de potasio y vitamina C, nutrientes que apoyan las funciones celulares y la recuperación de los tejidos, reforzando así el potencial beneficio de la cereza negra para quienes sufren molestias en huesos y articulaciones.

Para aprovechar estos beneficios, la cereza negra puede consumirse fresca, en jugos, mermeladas o postres. Sin embargo, la Tabla de Composición de Alimentos advierte sobre la necesidad de moderar su ingesta en personas con afecciones renales, debido a su contenido en potasio. Asimismo, quienes presentan antecedentes de alergia a frutas de carozo deben evitar su consumo para prevenir reacciones adversas.

Temas Relacionados

Cereza negradolor de articulacionessaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

La fiscalía capitalina pondrá especial atención a recopilar los peritajes balísticos y revisar las cámaras de videovigilancia de la zona donde perdió la vida el cantante argentino

FGJCDMX atrae investigación por asesinato

México vs Argentina: sigue en vivo los detalles de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo

El conjunto nacional se medirá a la Albiceleste en busca de su clasificación a las Semifinales de la justa mundialista

México vs Argentina: sigue en

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre | Autoridades del Metro atienden inundaciones en la Línea A | Video

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Guanajuato vibra con el Festival Internacional Cervantino 2025: participarán artistas de 31 países

Se trata de un evento renovado, diverso, inspirador, experimental, cargado de sorpresas y de momentos fascinantes que abre nuevas posibilidades para el intercambio cultural

Guanajuato vibra con el Festival

Por las fuertes lluvias e inundaciones en México sube la cifra de personas fallecidas y llega a 40 l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Por las fuertes lluvias e
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJCDMX atrae investigación por asesinato

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

ENTRETENIMIENTO

Asi fueron los últimos momentos

Asi fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en CDMX

“Le faltaba”: Lolita Cortés se sincera sobre si volvería a criticar a Yuridia como en La Academia

Mariana Ávila exige justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz en CDMX: “Nunca estuvo en malos pasos”

“No les cobré”: Adal Ramones asegura que el terreno de La Granja VIP es suyo y redes dudan

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

DEPORTES

México vs Argentina: sigue en

México vs Argentina: sigue en vivo los detalles de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 

La Jarochita apunta a ganar el Grand Prix de Amazonas 2025 y anhela la máscara de Zeuxis: “Estoy lista para enfrentar a cualquiera”

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025