México

Diputados del PAN plantean eliminar ISR al aguinaldo para apoyar economía de trabajadores

Se espera que empleados reciban su gratificación navideña íntegra, sin descuentos fiscales

Por Jorge Contreras

Guardar
Diputado Armando Tejeda propone eliminar
Diputado Armando Tejeda propone eliminar ISR al aguinaldo (Jorge Contreras/Infobae México)

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado al aguinaldo que reciben millones de trabajadores mexicanos, tanto del sector público como del privado.

La medida, afirmó, busca garantizar que los empleados reciban su gratificación de fin de año de manera íntegra, sin deducciones fiscales.

Durante su intervención en tribuna, el legislador aseguró que el actual esquema representa un impacto directo al bolsillo de las familias mexicanas, ya que el gobierno retiene hasta el 30 por ciento del aguinaldo mediante el cobro de ISR.

“No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con el 30 por ciento del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México, que trabajan todos los días. Y hoy quiero levantar la voz por ellos con un aguinaldo completo, el suyo completito”, expresó.

Modificar la LISR y LFT

Armando Tejeda destacó que el
Armando Tejeda destacó que el gobierno retiene hasta el 30 por ciento del aguinaldo mediante el cobro de ISR (especial)

Tejeda Cid detalló que la propuesta implicaría una reforma tanto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta como a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer que el aguinaldo se considere un ingreso exento del pago de impuestos.

Aseguró que el impacto presupuestal sería mínimo para el gobierno federal, estimado en menos del 0.2 por ciento del gasto total.

“Podríamos ayudar aproximadamente a 30 millones de familias con sólo el 0.2 por ciento del presupuesto. Sí, ni el 1, ni el medio, ni el .25, el .2 por ciento del presupuesto para beneficiar a 30 millones de familias trabajadoras en este país”, señaló el diputado, destacando que se trata de un acto de justicia para quienes contribuyen con distintos impuestos durante todo el año, como el ISR, IVA, IEPS, tarifas de electricidad y agua.

En 2014 se hizo una propuesta similar

En 2014 se hizo una
En 2014 se hizo una propuesta similar (Cámara de Diputados)

El panista recordó que en 2014 ya se había impulsado una propuesta similar por parte de distintas fuerzas políticas, pero fue rechazada.

“Ya hubo dentro de Morena, del Verde, del PRI y del PAN esta propuesta en el 2014 que muchos se opusieron. Esa reforma fue un error que afectó a millones de familias. Hoy queremos corregirlo. Que el dinero llegue a las manos de quien lo trabajó, no a las arcas del SAT”, enfatizó.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se prevé que genere debate entre las distintas bancadas, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y el encarecimiento de productos básicos. No obstante, Tejeda Cid confió en que esta vez prevalezca la sensibilidad social y se priorice el bienestar de los trabajadores.

De aprobarse, la reforma entraría en vigor antes del cierre del próximo año fiscal, lo que significaría que los mexicanos podrían recibir su aguinaldo completo sin retenciones por primera vez en décadas. Mientras tanto, organizaciones laborales y empresariales ya observan de cerca el avance de la propuesta, considerada por muchos como una medida de alivio directo al consumo interno.

Temas Relacionados

AguinaldoISRImpuesto sobre la RentaCámara de DiputadosPANmexico-noticias

Más Noticias

Dólar da golpe al peso en México: ¿Cuál es su precio hoy 11 de octubre?

La moneda nacional perdió terreno tras las amenazas de Trump de aplicar nuevos aranceles a productos chinos

Infobae

¿Puede la canela ser una alternativa natural para controlar la diabetes?

Esta especia milenaria y aromática, ha despertado interés por su posible efecto sobre los niveles de glucosa en sangre

¿Puede la canela ser una

Renovación integral de la Línea 3 del Metro: Clara Brugada anuncia inversión inicial de 850 millones de pesos

Se ejecutarán procesos de intervención para elevar los estándares de calidad y seguridad en toda la red, sin interrumpir el flujo de los usuarios

Renovación integral de la Línea

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Chilindrina revela que su grave crisis de salud se debió a que tomaba 19 pastillas al día: “No sé de qué, ni para qué”

María Antonieta de las Nieves comentó que la situación fue bastante crítica

La Chilindrina revela que su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Griego” en Quintana

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Chilindrina revela que su

La Chilindrina revela que su grave crisis de salud se debió a que tomaba 19 pastillas al día: “No sé de qué, ni para qué”

La vez que Lupillo Rivera exhibió supuestos audios de Belinda en un programa de radio: “Buenas noches guapo”

“La violencia digital es un delito”: Olimpia Coral advierte a Lupillo Rivera y respalda a Belinda

Ángela Aguilar reaparece en redes con un mensaje: “La vida no siempre se entiende, pero se agradece”

¿Romance en puerta? Abelito revela qué siente realmente Aldo de Nigris por Elaine Haro

DEPORTES

Omar Bravo habría ofrecido dinero

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”

Abogado celebra vinculación a proceso de Omar Bravo por presunto abuso sexual: “La justicia prevaleció pese a su fama”

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”