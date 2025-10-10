México

Qué tan saludable es comer pan de muerto relleno y cuántas calorías tiene

Los rellenos que generalmente se ofrecen con este pan tradicional son a base de chocolate, nata, crema pastelera y más

Por Cinthia Salvador

Los rellenos que generalmente se ofrecen con este pan tradicional son a base de chocolate, nata, crema pastelera y más.

El consumo de pan de muerto relleno incrementa cada vez más durante la temporada de Día de Muertos en México, una tradición que ha evolucionado para incorporar nuevas variantes y sabores. Este producto, asociado originalmente a rituales conmemorativos, es uno de los alimentos más populares en panaderías y supermercados entre octubre y noviembre.

La versión rellena del pan de muerto ha ganado presencia en cafeterías y panaderías artesanales, donde se ofrecen rellenos a base de chocolate, nata, crema pastelera, frutas o dulce de leche. La composición básica del pan tradicional ya incluye ingredientes como harina de trigo, huevo, azúcar, mantequilla y leche. Cuando se añade algún tipo de relleno, se incorpora una cantidad significativa de azúcares simples, grasas y, en ciertas ocasiones, saborizantes artificiales, lo que eleva el aporte calórico.

Especialistas en nutrición advierten que una pieza de pan de muerto tradicional puede aportar entre 250 y 350 kilocalorías, mientras que su versión rellena supera con facilidad las 400 kilocalorías por porción. Esto se debe tanto al mayor contenido de azúcar como a la incorporación de cremas o salsas dulces, que agregan grasas saturadas.

Un pan de muerto relleno supera con facilidad las 400 kilocalorías por porción.

De acuerdo con recomendaciones de la Secretaría de Salud de México, la ingesta de alimentos altamente azucarados y ricos en grasas saturadas está relacionada con riesgos metabólicos, como el aumento de peso, elevación de triglicéridos y desregulación de la glucosa en sangre. El consumo habitual de opciones rellenas incrementa este riesgo, especialmente en personas con problemas metabólicos o enfermedades crónicas.

El aumento en la popularidad del pan de muerto relleno se acompaña de campañas culinarias que invitan a probar nuevas presentaciones, como variantes con chocolate amargo, cremas de nuez o combinaciones frutales. Esto ha provocado que porciones más grandes se ofrezcan como un atractivo gastronómico. Una rebanada rellena puede contener hasta 30 gramos de azúcar, el equivalente al total recomendado para un adulto en un día según organismos internacionales de salud.

Recomendaciones para consumir el pan de muerto

La percepción de que el pan de muerto es únicamente un alimento de temporada genera, entre consumidores, la idea de que su consumo ocasional resulta inocuo para la salud. No obstante, expertos sugieren moderar la cantidad, ya que el exceso eleva el riesgo de caries dentales, desbalance energético y desarrollo de obesidad infantil.

Especialistas sugieren acompañar su consumo con bebidas sin azúcar y limitar la frecuencia, evitando sustituir otros alimentos básicos por pan de muerto relleno. Recalcan la importancia de equilibrar la alimentación durante las festividades.

La ingesta de alimentos altamente azucarados y ricos en grasas saturadas está relacionada con riesgos metabólicos, como el aumento de peso, elevación de triglicéridos y desregulación de la glucosa en sangre.

Diversas panaderías han implementado opciones con ingredientes integrales o menos azúcar, aunque siguen conteniendo rellenos energéticos. Conviene observar el perfil nutricional de cada producto, de acuerdo con las etiquetas disponibles.

El consumo ocasional forma parte de los hábitos festivos en México, pero autoridades sanitarias insisten en la necesidad de evitar excesos para reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con la alimentación durante y después de las festividades.

