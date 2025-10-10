¿Qué es la violencia mediática, el delito por el que Belinda denunció a Lupillo Rivera?

La cantante acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática. | Jesús Áviles

Belinda y Lupillo Rivera generaron polémica esta semana, luego de que la cantante presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el artista por los delitos de violencia digital y violencia mediática.

De acuerdo con la denuncia, Lupillo Rivera utilizó diferentes espacios de medios de comunicación para compartir información, declaraciones y referencias sobre la vida privada y la imagen de Belinda, causando daños a su autoestima y poniendo en riesgo su integridad.

La cantante sostuvo que estas acciones también se extienden a la publicación de fotografías y comentarios con connotaciones que afectan su bienestar y derecho a una vida libre de violencia.

¿Qué es la violencia mediática?

El Instituto Nacional Electoral (INE) define la violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres.

Según la misma información, estas acciones pueden causar daños psicológicos, sexuales, físicos, económicos, patrimoniales o incluso feminicidas a mujeres y niñas.

Este tipo de violencia puede ser ejercida por cualquier persona, física o moral, que utilice un medio de comunicación para difundir contenidos que afecten la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de mujeres y niñas, obstaculicen su desarrollo o vulneren su derecho a la igualdad.

¿Cómo se puede identificar?

De acuerdo con el INE, algunos conceptos que permiten identificar la violencia mediática incluyen:

Doxing: Divulgación de información privada en plataformas digitales sin consentimiento, como estados financieros o domicilios, con el objetivo de dañar la reputación de una persona.

Troleo: Publicación de mensajes provocativos u ofensivos en internet para boicotear o entorpecer la conversación en foros o redes sociales.

Dentro del ámbito político-electoral, el troleo suele manifestarse mediante publicaciones que buscan descalificar la capacidad de las mujeres para participar en espacios públicos.