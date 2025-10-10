Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: línea 12 y B con demoras en su trayecto

La Línea A del Metro presenta avances lentos y alta afluencia de usuarios, especialmente en dirección a Pantitlán, donde pasajeros reportan andenes saturados en la estación Santa Martha y largos intervalos entre trenes.
Usuarios reportan demoras en la Línea B del Metro, principalmente en el tramo entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca, donde señalan que dos convoyes permanecen detenidos desde hace varios minutos.
El Metrobús de la Ciudad de México reporta ajustes temporales en el servicio debido a la llegada de feligreses a la Basílica de Guadalupe.
En la Línea 6, el recorrido opera de El Rosario a Deportivo 18 de Marzo y de Villa de Aragón a Martín Carrera, mientras que en la Línea 7 el servicio funciona de Talisman a Campo Marte, con suspensión temporal entre Indios Verdes y Garrido.
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12 del Metro, principalmente entre las estaciones Periférico Oriente y Parque de los Venados, donde los trenes permanecen detenidos varios minutos. En redes sociales, el Metro CDMX informó que la línea “no presenta averías, únicamente afluencia de la hora” y que se agiliza la salida de trenes desde las terminales.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 10 de octubre.