Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: línea 12 y B con demoras en su trayecto

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 10 de octubre.

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12 del Metro, principalmente entre las estaciones Periférico Oriente y Parque de los Venados , donde los trenes permanecen detenidos varios minutos. En redes sociales, el Metro CDMX informó que la línea “no presenta averías, únicamente afluencia de la hora” y que se agiliza la salida de trenes desde las terminales.

En la Línea 6 , el recorrido opera de El Rosario a Deportivo 18 de Marzo y de Villa de Aragón a Martín Carrera , mientras que en la Línea 7 el servicio funciona de Talisman a Campo Marte , con suspensión temporal entre Indios Verdes y Garrido .

El Metrobús de la Ciudad de México reporta ajustes temporales en el servicio debido a la llegada de feligreses a la Basílica de Guadalupe .

Usuarios reportan demoras en la Línea B del Metro, principalmente en el tramo entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca , donde señalan que dos convoyes permanecen detenidos desde hace varios minutos.

La Línea A del Metro presenta avances lentos y alta afluencia de usuarios , especialmente en dirección a Pantitlán , donde pasajeros reportan andenes saturados en la estación Santa Martha y largos intervalos entre trenes .

Últimas noticias

“Está bien no estar bien” el K-Drama sobre la salud mental y los problemas emocionales en las conexiones humanas Esta serie explora el bienestar mental desde distintas facetas y momentos mostrando que la ansiedad y la depresión son sentimientos que no se deben vivir en solitario

Metrobús hoy 10 de octubre: estado del servicio en esta última hora Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de octubre La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Cómo un concierto en Texas se convirtió en la peor pesadilla de Joan Sebastian Una celebración que prometía alegría terminó en un episodio de violencia y pérdida irreparable