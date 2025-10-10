México

Influencer ‘El Potro’ tapa su primer bache en CDMX tras volverse viral en Nuevo León

Manuel Cantú atendió la petición de los capitalinos y compartió el momento en TikTok, acumulando millones de reproducciones

Por Jesús F. Beltrán

Los internautas destacaron que el influencer hizo más que las autoridades locales, generando un debate sobre la infraestructura vial. (TikTok / @manuelcantunl)

Luego de hacerse viral por tapar baches en diversas ciudades de Nuevo León, el influencer Manuel Cantú, mejor conocido como ‘El Potro’, acudió al llamado de los capitalinos y tapó su primer bache en la Ciudad de México.

El Potro compartió el momento a través de su cuenta de TikTok, donde se le observa en el anillo del Periférico rellenando un bache de 1.25 metros de largo, 82 centímetros de ancho y 23 centímetros de profundidad, utilizando tres costales de asfalto para cubrir el desperfecto.

“¡Raza! Aquí en CDMX es la primera parada de la ruta de ‘El Potro’ #YaTeTapéElBacheTacuache”, comentó el influencer después de finalizar la labor, prometiendo que continuará haciendo contenido en la capital mexicana.
Tras su éxito en Nuevo León, el influencer comenzará a documentar y tapar baches en distintos puntos de la capital. (TikTok / @manuelcantunl)

El video rápidamente acumuló más de 1.2 millones de reproducciones, y entre los comentarios se reflejó la aprobación y sorpresa de los ciudadanos, quienes destacaron la acción del influencer en contraste con la administración pública.

“En Naucalpan tiene contenido para 10 años”; “Ya lo subió Clara Brugada y la alcaldía como compromiso cumplido”; “Ya con eso hiciste más que Clara Brugada en el gobierno de CDMX”; “Usted ya hizo más que todo los gobiernos juntos”; “Qué pena que alguien totalmente ajeno a la situación que hay en la CDMX tenga que hacer lo que otros es su obligación. Gracias, Potro”, fueron algunos de los mensajes que los internautas dejaron en la publicación.

El influencer Manuel Cantú llenó un bache en el Periférico con tres costales de asfalto, prometiendo continuar su ruta en la capital. Crédito: TikTok / @manuelcantunl

¿El Potro podría ser multado por tapar baches en la CDMX?

Sin embargo, no todo es felicitación. Tapar baches sin autorización en la CDMX puede acarrear sanciones según la Ley de Cultura Cívica. Las multas pueden variar entre 1,131 y 3,394 pesos, basadas en la Unidad de Medida y Actualización ($113.14 pesos en 2025), e incluso pueden incluir arresto de 6 a 36 horas, pues esta acción se considera una alteración de la vía pública.

A pesar del riesgo legal, la acción de Manuel Cantú refleja la creciente participación de ciudadanos e influencers en temas de infraestructura urbana, y la reacción del público evidencia la frustración de los habitantes ante los problemas de vialidad que persisten en la capital.

baches CDMX Edomex Ibero (Jorge Contreras/Infobae México)

Con su estilo directo y proactivo, El Potro ha logrado no solo viralizar sus acciones, sino también generar un debate sobre la responsabilidad gubernamental y la participación ciudadana en la mejora de espacios públicos. Su recorrido en la CDMX será seguido de cerca por sus seguidores, quienes esperan que continúe con la ruta de baches, tal como lo ha hecho en Nuevo León, donde su iniciativa ha sido replicada y comentada ampliamente en redes sociales.

El influencer dejó claro que este es solo el inicio de su actividad en la capital, y que continuará documentando y ejecutando intervenciones en distintos puntos de la ciudad, demostrando que la combinación de creatividad, iniciativa y redes sociales puede transformar la percepción de los ciudadanos sobre los problemas urbanos y la acción comunitaria.

