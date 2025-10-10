México

French Lob: El corte de cabello con efecto rejuvenecedor que marca tendencia durante este otoño

Este look se caracteriza por ser un estilo fresco, ligero y casual pero sin dejar atrás lo sofisticado

Por Miriam Estrella

French Lob, un corte de
French Lob, un corte de cabello moderno y elegante.

El French Lob se ha consolidado como uno de los cortes de cabello más populares durante la temporada de otoño. Representa una forma elegante y sofisticada de lucir un estilo que, al mismo tiempo, conserva una apariencia relajada y casual.

Este corte destaca por su forma suave y su libertad de movimiento que resulta natural, esto se muestra como una apariencia desenfadada pero formal. Esta erosión es muy similar al clásico long lob, con un largo que llega a los hombros, ideal para quienes buscan una imagen fresca y moderna.

Vogue España lo define como “un estilo a la altura de los hombros que encarna la nostalgia noventera con un aire parisino y effortless”.

La revista especializada en moda y tendencias señala que su secreto está en la versatilidad: “favorece a casi todos los rostros, funciona tanto en liso como en ondulado, permite recogidos fáciles y aporta un cambio sutil tras el verano sin renunciar al largo”.

Además, “resalta el color del cabello —de castaños con reflejos cálidos a rubios mantequilla— gracias a sus capas casi invisibles y puntas suavemente desfiladas”.

¿En qué consiste el corte French Lob?

Un corte que combina la
Un corte que combina la naturalidad con el estilo francés.

Lo que más destaca del corte French Lob es su versatilidad, misma que hace que se adapte a diferentes tipos de rostro, queda muy bien tanto en cabello lacio, rizado y ondulado, cada uno le da una imagen diferente y un estilo auténtico.

Puede llevarse con o sin flequillo aunque portarlo permite fusionarlo con grandes e innumerables estilos clásicos o actuales.

Lo que le da el toque francés es la línea en medio del cabello. Las capas sutiles y las puntas desfiladas aportan ligereza, logrando un acabado natural.

Si se busca lucir el flequillo es recomendable consultar con un profesional de la belleza, para encontrar la versión que más favorezca al rostro y a las facciones.

Esta practicidad lo convierte en un corte ideal para eventos casuales y para ocasiones que impliquen mayor formalidad.

Gracias a su estilo multifacético se ha vuelto muy requerido en las diferentes redes sociales y salones de belleza.

“En clave francesa, su acabado parece natural y poco trabajado, aunque detrás haya una técnica pulida. Con o sin flequillo, raya al medio o ladeada, este corte es la definición de chic contemporáneo y, sin duda, el bob más deseado de la temporada”, según la revista Vogue.

¿Cuál es el corte Long Lob?

Un corte clásico que es
Un corte clásico que es muy versátil y practico a la hora de peinar.

Es el look que va perfecto si no buscas algo que sea demasiado corto, su longitud llega a la altura del cuello. Remarca el cuello y ayuda a suavizar las facciones del rostro.

La revista Vogue España lo define como “una forma perfecta de darle movimiento y naturalidad al corte, especialmente si es más bien recto y lineal, es apostar por un peinado con unas ligeras ondas”.

Es una versión larga del ya conocido y clásico bob, su largo permite ser una fusión que mezcla lo corto con lo largo, pues se encuentra en el medio. Es muy versátil y práctico a la hora de peinar.

Se puede variar a la hora de querer hacer un peinado, pues la línea puede ir a un lado o en medio de forma recta, además de que se le pueden añadir capas, esto hace que se haga un poco de volumen.

Otoño, una temporada cálida y fresca

Otoño, una temporada cálida y
Otoño, una temporada cálida y fresca.

Para comenzar bien esta temporada del año es importante pensar en la idea de hacer un cambio, un look nuevo que sea capaz de mostrar frescura, calidez, naturalidad y sofisticación.

Hoy en día existen muchas opciones que se prestan para una transformación ya sea visible o un poco sutil, la noción es estar cómoda con la modificación que se le haga al estilo.

Looks que van desde lo natural hasta lo más planeado y estructurado, pero que llegan a ser ideales para cualquier ocasión.

