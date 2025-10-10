México

Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

El modelo fue ultimado a tiros en la Ciudad de México durante un ataque directo ocurrido la noche del 9 de octubre, de acuerdo con reportes preliminares

Por Víctor Cisneros

Guardar
El modelo argentino murió la
El modelo argentino murió la noche del 9 de octubre durante un intento de asalto. (Fede Dorcaz, Instagram)

El asesinato de Fede Dorcaz, modelo, cantante y quien estaba confirmado como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, ha conmocionado a la industria del entretenimiento y sigue arrojando nuevos detalles.

Este viernes, el periodista Carlos Jiménez difundió las primeras imágenes de los presuntos responsables del ataque a balazos ocurrido sobre el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron a los sicarios que interceptaron al artista argentino la noche del 9 de octubre. En las fotografías difundidas por el periodista, se observa a una motocicleta negra en la que viajaban dos hombres: el conductor vestía una sudadera azul cielo y gorra, mientras que su acompañante portaba una sudadera amarilla con naranja, ambos con capuchas para ocultar su identidad.

En otra imagen se aprecia una segunda motocicleta, con detalles verdes en la parte frontal, ocupada por otros dos presuntos agresores. El conductor vestía chamarra gris y casco negro, y su copiloto sudadera negra y casco azul cielo. Según los reportes, fueron cuatro sicarios los que participaron en la emboscada contra el cantante.

El periodista Carlos Jiménez difundió
El periodista Carlos Jiménez difundió las primeras imágenes de los presuntos responsables del ataque. (@c4jimenez, X)
Jiménez también difundió un video
Jiménez también difundió un video grabado por una persona que pasaba por la zona. (@c4jimenez, X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) confirmó que Dorcaz perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego en un ataque directo. El crimen ocurrió a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

Reacciones en ‘Hoy’

La noticia ha causado profundo dolor entre los conductores y participantes del programa Hoy. Durante la emisión del viernes, Andrea Legarreta informó la lamentable muerte de su compañero: “Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”.

Galilea Montijo confirmó que Fede estaba previsto para debutar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy como pareja de Mariana Ávila: “Justo ayer la presentamos, y Fede iba a bailar con ella en esta nueva etapa del programa”.

Entre lágrimas, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Arath de la Torre y otros integrantes del matutino recordaron al joven artista mostrando imágenes inéditas de sus últimos ensayos. El influencer Kunno también expresó su tristeza: “Estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, siempre nos hacía reír”.

Originario de Mar del Plata, Argentina, Dorcaz había desarrollado una carrera internacional en el modelaje y la música. A los 18 años firmó con una agencia en Barcelona y posteriormente radicó en Los Ángeles, donde lanzó su carrera como cantante. En 2024 estrenó su álbum Instinto, con temas como La decisión y Volver a empezar.

Mientras la investigación continúa, las imágenes difundidas por Carlos Jiménez representan la primera pista pública sobre los responsables del crimen.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Temas Relacionados

Fede DorcazLas estrellas bailan en HoyPrograma HoyCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

El hecho fue dado a conocer durante una conferencia de prensa

Luisa María Alcalde confirma expulsión

ADO suspende servicio en 17 ciudades de Veracruz, Puebla y Tamaulipas tras daños por tormenta Raymond

La tormenta tropical ha generado afectaciones principalmente en Veracruz

ADO suspende servicio en 17

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras muerte de bebé; Alessandra Rojo de la Vega acusa a IMSS de no atender caso

La alcaldesa consideró “inhumano” que el IMSS no atienda el caso, a pesar de que la guardería es subrogada por la institución

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras

Claudia Sheinbaum se reúne de forma virtual con gobernadores para atender emergencia por lluvias

Hasta el momento se ha registrado la muerte de cuatro personas por este suceso

Claudia Sheinbaum se reúne de

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

Las estimaciones de sentencia para la mujer que asesinó a sus padres y hasta un menor de edad en Boca del Río podría ser de hasta 70 años en prisión

Mató a siete familiares y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luisa María Alcalde confirma expulsión

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mariana Ávila, novia

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

DEPORTES

WWE Crown Jewel 2025: cartelera,

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas