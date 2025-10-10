Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

El modelo argentino murió la noche del 9 de octubre durante un intento de asalto. (Fede Dorcaz, Instagram)

El asesinato de Fede Dorcaz, modelo, cantante y quien estaba confirmado como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, ha conmocionado a la industria del entretenimiento y sigue arrojando nuevos detalles.

Este viernes, el periodista Carlos Jiménez difundió las primeras imágenes de los presuntos responsables del ataque a balazos ocurrido sobre el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron a los sicarios que interceptaron al artista argentino la noche del 9 de octubre. En las fotografías difundidas por el periodista, se observa a una motocicleta negra en la que viajaban dos hombres: el conductor vestía una sudadera azul cielo y gorra, mientras que su acompañante portaba una sudadera amarilla con naranja, ambos con capuchas para ocultar su identidad.

En otra imagen se aprecia una segunda motocicleta, con detalles verdes en la parte frontal, ocupada por otros dos presuntos agresores. El conductor vestía chamarra gris y casco negro, y su copiloto sudadera negra y casco azul cielo. Según los reportes, fueron cuatro sicarios los que participaron en la emboscada contra el cantante.

El periodista Carlos Jiménez difundió las primeras imágenes de los presuntos responsables del ataque. (@c4jimenez, X)

Jiménez también difundió un video grabado por una persona que pasaba por la zona. (@c4jimenez, X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) confirmó que Dorcaz perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego en un ataque directo. El crimen ocurrió a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

Reacciones en ‘Hoy’

La noticia ha causado profundo dolor entre los conductores y participantes del programa Hoy. Durante la emisión del viernes, Andrea Legarreta informó la lamentable muerte de su compañero: “Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”.

Galilea Montijo confirmó que Fede estaba previsto para debutar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy como pareja de Mariana Ávila: “Justo ayer la presentamos, y Fede iba a bailar con ella en esta nueva etapa del programa”.

Entre lágrimas, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Arath de la Torre y otros integrantes del matutino recordaron al joven artista mostrando imágenes inéditas de sus últimos ensayos. El influencer Kunno también expresó su tristeza: “Estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, siempre nos hacía reír”.

Originario de Mar del Plata, Argentina, Dorcaz había desarrollado una carrera internacional en el modelaje y la música. A los 18 años firmó con una agencia en Barcelona y posteriormente radicó en Los Ángeles, donde lanzó su carrera como cantante. En 2024 estrenó su álbum Instinto, con temas como La decisión y Volver a empezar.

Mientras la investigación continúa, las imágenes difundidas por Carlos Jiménez representan la primera pista pública sobre los responsables del crimen.

(IG: @programahoy)