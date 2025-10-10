México

Claudia Sheinbaum se reúne de forma virtual con gobernadores para atender emergencia por lluvias

Hasta el momento se ha registrado la muerte de cuatro personas por este suceso

Por Jaqueline Viedma

Alrededor de las 14:00 horas de este 10 de octubre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la reunión con gobernadores y parte de su gabinete para atender la emergencia por las lluvias.

Desde su cuenta de X, la mandataria dijo mantener una reunión con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero.

En la misma reunión se encontraban los titulares de “Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil”, con el fin de implementar acciones para “apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico”.

Veracruz

Durante las últimas 72 horas se han registrado fuertes lluvias en el norte del estado veracruzano, hasta el momento, se ha reportado el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, habitantes de la región se vieron afectados por las severas inundaciones y el corte de energía eléctrica.

Además, informes oficiales confirmaron la muerte de un elemento de seguridad pública, quien perdió la vida auxiliando a civiles debido al desbordamiento del río mencionado.

Información en desarrollo...

