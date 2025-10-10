A esto se dedicaba “El gordo”, peruano buscado por el homicidio de dos oficiales que fue detenido en Edomex

El sujeto huyó de su país desde 2016 por el homicidio de dos suboficiales (SSPC) Crédito: (SSPC)

Felipe “N”, también conocido como “El Gordo”, es un hombre de nacionalidad peruana que fue aprehendido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras ser identificado como uno de los operadores en el homicidio de dos oficiales en su país de origen, así como liderar una organización criminal en la Ciudad de México.

De acuerdo a la información obtenida por Infobae México, “El gordo” se encontraba al frente de una organización dedicada a la compra, venta y distribución de droga en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Las autoridades detallaron que, tras la detención, se incautaron más de 500 dosis de droga, así como dos armas de fuego, cartuchos útiles y una báscula, elementos que evidencian la estructura operativa del grupo. Además, durante el operativo fueron aprehendidos Pablo “N”, de 38 años, Daniel “N”, de 33 años, y Stephanie Lairani “N”, quienes enfrentan acusaciones por su presunta complicidad y por resguardar los estupefacientes en distintos inmuebles de la CDMX.

A pesar de la magnitud de la operación, la FGJCDMX señaló que el grupo criminal encabezado por “El gordo” aún no ha sido identificado con un nombre específico, ya que se trata de una organización relativamente reciente en el panorama delictivo de la ciudad.

Así fue la detención de “El gordo” en Edomex

A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se dio a conocer la detención de Adolfo “N”, también conocido como “El gordo”, en el Estado de México. Quien era buscado por su implicación en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú en marzo de 2016.

El sujeto fue localizado en la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, tras una operación conjunta la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En 2016, tras el asesinato de los dos suboficiales, la Policía Nacional del Perú detuvo a varios sospechosos relacionados con el caso. Sin embargo, Adolfo “N” logró escapar a México, lo que motivó la emisión de una orden de aprehensión en Perú y una Ficha Roja de Interpol para su localización internacional.

Finalmente, se dio a conocer que en el operativo personal de la Marina brindó apoyo de seguridad al personal de la SSPC durante el traslado del detenido a las instalaciones del INM en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.