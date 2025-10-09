México

Suspenden de por vida a taxista que agredió a conductor de plataforma y a turista extranjero en Quintana Roo

Son parte de las tensiones habituales entre taxistas tradicionales y servicios digitales en Tulum

Por Eduardo Marsan

El video viral muestra cómo un turista defiende al conductor de aplicación ante la disputa por un pasaje.

En días pasados miles de usuarios expresaron su inquietud en redes sociales tras la viralización de un clip que captó la confrontación entre un turista extranjero, un taxista de aplicación y un taxista de base en Tulum, Quintana Roo.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad y el ambiente para quienes visitan esta zona turística del país.

El clip

En el video de 1.14 minutos se evidencia cómo el turista estadounidense tomó partido en favor de un conductor de aplicación en medio de una disputa iniciada por un taxista común que pretendía “arrebatar” el pasaje solicitado mediante la plataforma digital.

El de base abrió la puerta del vehículo de aplicación mientras este intentaba brindar el servicio al foráneo, lo que desató un enfrentamiento verbal entre los tres.

En primera instancia el gringo se acercó al vehículo y mantuvo visible calma y tratando de alejar al taxista tradicional del de aplicación, quien en repetidas ocasiones le dijo “No me toques”. Dicha acción permitió que tanto el chofer de la plataforma digital y el visitante se marcharan del lugar sin daños, aunque sí con insultos y amenazas.

Las reacciones

Ya en marcha, el conductor agradeció de inmediato al estadounidense por el gesto, expresándole: “Perdona, amigo, es que es la mafia de Tulum, estos mugrosos taxistas”. A lo que el turista respondió categóricamente: “Lo sé, no te preocupes, es un maldito cabrón”. Como era de esperarse, la grabación generó reacciones de indignación por lo ocurrido.

Ante la situación, empresarios y especialistas del sector señalaron que hechos como el relatado no sólo empañan la imagen del destino, sino que inciden directamente en la economía local y la seguridad de la región, en medio de una crisis de turismo debido a los altos precios de hospedaje por ser un destino “sobrevalorado”, falta de infraestructura y maltrato al turismo nacional, entre otros factores disuasorios, lo que ha generado calles y lugares vacíos, así como preocupación entre los tulumenses.

Sanción ejemplar

Mediante comunicado, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), dio a conocer que “no tolerará faltas de respeto abusos y actos de violencia en el transporte público”, por lo que procedió a suspender de forma definitiva al agresor.

“En atención a estos hechos, el IMOVEQROO ha dispuesto la suspensión definitiva del operador responsable, prohibiéndole conducir bajo cualquier modalidad de transporte público en la entidad. Asimismo, el Sindicato de taxistas ”Lázaro Cárdenas del Río" confirmó que el operador será suspendido de manera indefinida de sus labores", refiere del documento.

De igual forma, “Este instituto actúa con firmeza y autoridad, garantizando que no se tolerarán abusos, faltas de respeto ni actos de violencia en el transporte público. Se aplicarán todas las sanciones contempladas por la ley para erradicar conductas que atenten contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

