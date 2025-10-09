Sheinbaum en el Foro Económico Mundial en Palacio Nacional. Foto: Presidencia

Durante el encuentro en Palacio Nacional con empresarios y representantes de 17 países miembros del Foro Económico Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso los lineamientos centrales del Plan México, enfatizando la confianza internacional en el potencial del país como destino líder para la inversión y el crecimiento.

Sheinbaum presenta el Plan México a empresarios y miembros del Foro Económico Mundial Crédito: x.com/@Claudiashein

Según Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, “el foro reconoció a México como uno de los países con mayores oportunidades de crecimiento e inversión internacional”, con la presencia de empresas relevantes de sectores como farmacéutica, logística, agroindustria, turismo y finanzas. Como parte de la agenda, Gómez Sierra precisó que la Secretaría de Economía actualmente cuenta con 298 mil millones de dólares en proyectos de inversión en trámite.

Sheinbaum delineó que el Plan México tiene como meta fortalecer el mercado interno, aumentar el salario y consolidar la inversión pública y privada, además de incrementar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional, para disminuir las importaciones provenientes de naciones sin tratado comercial.

“Hemos construido un plan, le llamamos el Plan México. Tiene el objetivo de producir más en México, para el mercado interno y también para las exportaciones”, declaró la mandataria. Destacó además la importancia de que la prosperidad generada sea compartida entre toda la población.

Entre los proyectos planteados durante la reunión se incluyen expandir la conectividad mediante obras de infraestructura como nuevas vías ferroviarias, carreteras, aeropuertos y puertos, así como potenciar la generación eléctrica con la CFE hasta los 26 mil megawatts, junto a 158 proyectos de transmisión, y establecer para Pemex una meta de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos diarios y mayor producción de gas natural.

El plan contempla la construcción de 1.7 millones de viviendas en seis años, inversión en tecnificación del riego agrícola, 200 mil nuevos cupos en educación media superior y 330 mil para educación superior, además de la reducción de al menos el 50 por ciento de los trámites mediante simplificación y digitalización.

Un eje esencial es la creación de 26 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar de los cuales 15 estarán distribuidos en todo el país y 11 en el sur-sureste, con incentivos económicos destinados a atraer inversión y dinamizar el desarrollo.

La presidenta anunció además el próximo lanzamiento del proyecto “México, país de innovación”, estructurado en cuatro ejes: mayor formación científica y humanista desde la niñez hasta la educación superior; la Impulsora Nacional de Innovación respaldada por la banca de desarrollo para financiar a pequeñas y medianas empresas; servicios de ingeniería; y el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial para potenciar el uso de esta tecnología en la administración pública y la iniciativa privada. “No puede haber prosperidad en un país si no es compartida”, sostuvo Sheinbaum.

Las metas hacia 2030 incluyen elevar el contenido nacional y regional en sectores clave, generar empleos bien remunerados en manufactura especializada e innovación, incrementar el valor agregado local, impulsar la integración regional y consolidar a México como el quinto destino turístico mundial.